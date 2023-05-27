"Вне политики": украинскую топмодель арестовали за футболку с надписью о Путине

По словам модели, охранники разрешали ей идти дальше, когда она закрывала футболку тренчем. Раньше Алина Байкова была в похожем наряде, но в Нью-Йорке, где никаких проблем с охраной не возникало.

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Украинская модель Алина Байкова, известная активной позицией против российского вторжения, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с надписью против Путина. Охранники заставили ее уйти. Об этом она написала на своей странице в инстаграмме.

На ковровую дорожку Алина Байкова вышла с длинной футболкой с надписью "F*ck you Putin". Надпись была синего цвета, а футболка желтого. Девушку сначала задерживали охранники, а затем арестовали.

"Вот и доказательства "настоящей поддержки" Украины! Меня арестовали и попросили уйти с ковра, поскольку фестиваль не хочет переходить в политику", — пишет Байкова.

Она также добавила, что охранники разрешили ей идти по ковровой дорожке, если закрыть футболку тренчем. Супер-модель отметила, что россияне отобрали жизнь у украинцев, они каждый день убивают людей и только отпраздновали "освобождение" Бахмута.

Алина Байкова также добавила, что украинский президент Владимир Зеленский делает все, чтобы люди не забывали, что до сих пор идет война, которая должна закончиться. Россияне должны покинуть украинские земли и оставить в покое украинцев, пишет модель.

Напомним, 12 февраля модель Алина Байкова "послала Путина" на неделе моды в Нью-Йорке.

10 декабря Алина Байкова раскрыла позицию Леонардо Ди Каприо по поводу войны в Украине. Публично он отказывался об этом говорить.