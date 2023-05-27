"Поза політикою": українську топмодель арештували за футболку з написом про Путіна

За словами моделі, охоронці дозволяли їй йти далі, коли вона закривала футболку тренчем. Раніше Аліна Байкова була у схожому вбранні, але у Нью-Йорку, де жодних проблем з охороною не було.

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Українська модель Аліна Байкова, яка відома активною позицією проти російського вторгнення, вийшла на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з написом проти Путіна. Охоронці змусили її піти. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

На килимову доріжку Аліна Байкова вийшла з довгою футболкою з написом "F*ck you Putin". Напис був синього кольору, а футболка — жовтого. Дівчину спочатку затримували охоронці, а потім її арештували.

"Ось і докази "справжньої підтримки" України! Мене арештували й попросили піти з килима, оскільки фестиваль не хоче переходити в політику", — пише Байкова.

Вона також додала, що охоронці дозволили їй йти по килиму, якщо закрити футболку тренчем. Супермодель зазначила, що росіяни відібрали життя в українців, вони кожен день вбивають людей й тільки-но відсвяткували "звільнення" Бахмута.

Аліна Байкова також додала, що український президент Володимир Зеленський робить все, щоб люди не забували, що досі відбувається війна, яка має закінчитись. Росіяни мають покинути українські землі та дати спокій українцям, пише модель.

Нагадаємо, 12 лютого модель Аліна Байкова "послала Путіна" на тижні моди в Нью-Йорку.

10 грудня Аліна Байкова розкрила позицію Леонардо Ді Капріо щодо війни в Україні. Публічно він відмовлявся про це говорити.