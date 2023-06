Пол Маккартни посвятил выставку бывшей невесте Джейн Ашер

Актриса Джейн Ашер бросила музыканта в прямом эфире в 1968 году.

81-летний сэр Пол Маккартни посвятил часть своей выставки в Национальной портретной галерее бывшей невесте Джейн Ашер. Об этом пишет Mirror.

Основателя группы Beatles бросила актриса, которой сейчас 77, в прямом эфире в телепрограмме в 1968 году, когда он наблюдал за этим из дома.

Впрочем, в 2023 году сэр Пол Маккартни посвятил часть своей новой выставки Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm своей бывшей любви и ее семье.

Небольшая зона под названием "Дома с Ашерами" демонстрирует черно-белые фотографии актрисы, которую описывают как "вдохновение" музыканта.

Пол Маккартни и Джейн Ашер Фото: Getty Images

Пара познакомилась на концерте, который транслировало BBC, когда Полу был всего 21 год, а Джейн — 17, прежде чем начать пятилетний роман.

Затем музыкант три года жил с ее семьей, многому научившись у матери возлюбленной, профессора музыки Маргарет. И написал хиты I Want to Hold Your Hand, And I Love Her, оставаясь в их доме.

Маккартни размышлял: "Ашеры не только дали мне дом вдали от дома, но здесь было много интересных людей и разговоров, а также было очень хорошее место для творчества".

Выставка Пола Маккартни в Лондоне Фото: Getty Images

В то время Джейн также была звездой после того, как получила известность как молодая актриса. Она разорвала отношения с Маккартни во время выступления в шоу Dee Time, сказав: "Я не разорвала их, но это закончилось".

Позже Пол был женат на Линде Маккартни с 1969 года до ее смерти в 1998 году, с которой он воспитывал четверых детей.

Затем он женился на Хизер Миллз в 2002 году, а позже — на бизнес-леди Нэнси Шевелл в 2011 году.

Пол Маккартни Фото: Getty Images

