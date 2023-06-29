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Стиль життя

Пол Маккартні присвятив виставку колишній нареченій Джейн Ашер

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Фото: Getty Images | Пол Маккартні

Акторка Джейн Ашер кинула музиканта у прямому ефірі у 1968 році.

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81-річний сер Пол Маккартні присвятив частину своєї виставки в Національній портретній галереї колишній нареченій Джейн Ашер. Про це пише Mirror.

Засновника гурту Beatles кинула акторка, якій зараз 77, у прямому ефірі в телепрограмі в 1968 році, коли він спостерігав за цим з дому.

Втім, у 2023 році сер Пол Маккартні присвятив частину своєї нової виставки Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm своєму колишньому коханню та її родині.

Невелика зона під назвою "Вдома з Ашерами" демонструє чорно-білі фотографії акторки, яку описують як "натхнення" музиканта.

Пол Маккартні та Джейн Ашер Fullscreen
Пол Маккартні та Джейн Ашер
Фото: Getty Images

Пара познайомилася на концерті, який транслювало BBC, коли Полу був лише 21 рік, а Джейн – 17, перш ніж розпочати п’ятирічний роман.

Потім музикант три роки жив з її сім'єю, багато чого навчившись у матері коханої, професорки музики Маргарет. І написав хіти I Want to Hold Your Hand, And I Love Her, залишаючись в їхньому домі.

Маккартні розмірковував: "Ашери не тільки дали мені дім далеко від дому, але тут було багато цікавих людей і розмов, а також було дуже хороше місце для створення".

Виставка Пола Маккартні у Лондоні Fullscreen
Виставка Пола Маккартні у Лондоні
Фото: Getty Images

У той час Джейн також була зіркою після того, як здобула популярність як молода акторка. Вона розірвала стосунки з Маккартні під час виступу в шоу Dee Time, сказавши: "Я не розірвала їх, але це закінчилося".

Пізніше Пол був одружений з Ліндою Маккартні з 1969 року до її смерті в 1998 році, з якою він виховував чотирьох дітей.

Потім він одружився з Гізер Міллз у 2002 році, а пізніше — з бізнес-леді Ненсі Шевелл у 2011 році.

Пол Маккартні Fullscreen
Пол Маккартні
Фото: Getty Images

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Нагадаємо, свою фотовиставку сер Пол Маккартні відвідав у компанії третьої дружини Ненсі.

Також Фокус писав про привітання Пола Маккартні з 81-річчям від Наомі Кемпбелл.