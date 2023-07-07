Белла Хадид продемонстрировала фигуру в нижнем белье (фото)

Звезда подиумов вернулась в соцсети после длительного молчания и борьбы с болезнью Лайма.

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26-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала фигуру в нижнем белье. Снимками звезда подиумов палестинского происхождения делится в своем Instagram с почти 60 млн подписчиков.

Белла после длительного публичного молчания показала фото, на которых позирует в нижнем белье из новой коллекции Victoriaʼs Secret. Образ она дополнила массивными серьгами и шелковой накидкой. На ногах "ангела VS" были темные босоножки на каблуках.

"Новая кампания @victoriassecret уже сейчас. 🖤 #victoriassecret", — подписала кадры младшая сестра Джиджи Хадид.

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Белла Хадид

С 2021 года Белла была одной из ключевых фигур в кардинальном ребрендинге компании, который включал отказ от "ангелов Victoria's Secret" в пользу VS Collective.

VS Collective был представлен как концепция увеличения размеров после того, как оригинальный бренд обвинили в продвижении недосягаемого образа тела.

Белла Хадид для Victoria's Secret Фото: Instagram/Victoria's Secret

Напомним, Белла Хадид полностью отказалась от алкоголя.

Также Фокус писал о борьбе Беллы Хадид с болезнью Лайма.