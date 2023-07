Зумба, велосипед и не только: 5 тренировок, которые сжигают больше всего калорий

Для того чтобы сбросить лишний вес и подтянуть фигуру не обязательно посещать тренажерный зал. Различные занятия спортом помогут не только быстро и эффективно сбросить вес, но и помогут укрепить ваше здоровье.

Когда дело доходит до похудения, важно поддерживать физическую активность, чтобы сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Если вы ищете способ, помогающий ускорить похудение, есть много тренировок, которые помогут сделать это весело и без особых усилий. Перед вами 5 упражнений, которые сжигают больше всего калорий и помогают быстрее сбросить лишний вес. Об этом пишет Eat This, Not That.

Фото: martin-dm/Getty Images

Большинство врачей и тренеров рекомендуют взрослым заняться бегом, бегом трусцой или длительными прогулками, чтобы начать избавляться от жировых отложений. Хотя бег и ходьба чрезвычайно полезны для похудения и могут поддерживать здоровье вашего тела в долгосрочной перспективе, эти упражнения не для всех являются привлекательными.

"Цель состоит в том, чтобы найти занятие, которое вам нравится, и заниматься им постоянно", — объясняет Эми Гудсон, дипломированный диетолог, сертифицированный специалист в области спортивной диетологии. "Если ваша цель — похудеть, делайте больше, а также следите за своим питанием, чтобы создать здоровый дефицит калорий, в то же время питая свой организм продуктами, богатыми питательными веществами". Эти спортивные тренировки помогут вам сжечь больше всего калорий и быстрее сбросить вес.

Плаванье

Фото: Фото: Gettyimages

Плавание — это индивидуальный вид спорта, в котором работает все тело. Кто-то может сказать, что это недооцененная форма кардио или низкоинтенсивной тренировки, которая может помочь вам сжечь лишние калории и нарастить мышечную массу. Исследования даже подтверждают преимущества плавания для похудения.

Такие стили, как баттерфляй, брасс и даже фристайл, могут ускорить сжигание калорий. По данным WorldHealth, всего за 30 минут тренировки вы можете сжечь от 367 до 404 калорий, выполняя некоторые из этих энергозатратных движений. Эта физическая активность заставляет ваше тело двигаться, преодолевая сопротивление, что помогает сжигать жир и наращивать мышцы.

Зумба

Фото: Pixabay

Для тех, кто ищет веселые групповые упражнения, зумба может стать отличным вариантом для похудения. Это аэробный высокоинтенсивный тип тренировки, который включает в себя сложные движения в танцевальном стиле.

Исследования показывают, что зумба может значительно повлиять на процесс похудения за счет уменьшения общего жира в организме. Во время часового занятия зумбой, вы сможете сжечь в среднем от 500 до 800 калорий. Есть довольно много факторов, которые могут играть роль в том, сколько калорий на самом деле сжигается, например, возраст, генетика и личная интенсивность (насколько усердно вы работаете), но пока вы эффективно прилагаете усилия для выполнения этих танцевальных движений, вы сможете увидеть результаты в кратчайшие сроки.

Баскетбол

Любите бросать мяч в кольцо? Баскетбол — это спортивная тренировка, идеально подходящая для похудения. Например, за 30-минутную игру человек может сжечь около 288 калорий. Это базовый показатель, чем больше ваша масса тела, тем больше калорий вы сожжете за время тренировки.

Баскетбол сочетает в себе прыжковые движения и тренировки с отягощениями, что делает его отличной тренировкой для всего тела. WebMD объясняет, что помимо того, что он поможет вам сбросить нежелательный вес, этот веселый вид спорта также поднимет настроение, укрепит здоровье костей, снизит стресс, улучшит координацию и равновесие, а также укрепит здоровье вашего сердца. Чего еще можно желать от тренировки?

Скалолазание

Если мы говорим о том, чтобы весело провести время, а также получить потрясающую тренировку, скалолазание идеально подходит для этих целей. Вы можете либо отправиться в тренажерный зал для скалолазания, либо сделать это на свежем воздухе с сертифицированным профессионалом, но в любом случае вас ждут сложные и полезные упражнения.

Согласно WebMD, скалолазание — это тренировка всего тела, которая активирует корпус, ноги, руки, ягодицы и спину, заставляя вас использовать практически все части вашего тела для лазания. Оно сочетает в себе силовую и аэробную работу, которые увеличивают сжигание калорий в течение дня, помогая вам в похудении. Например, согласно исследованиям, во время скалолазания вы можете сжечь от 480 до 660 калорий в час. Однако будьте осторожны, потому что уровень интенсивности этого вида спорта высок, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к нему.

Велосипед

Фото: Freepik

Помимо потери веса, это популярное упражнение имеет ряд преимуществ для здоровья. Исследования показали, что езда на велосипеде может значительно улучшить физическую форму, повысить чувствительность к инсулину, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Во время 30-минутной езды на велосипеде можно сжечь от 210 до 441 калории, в зависимости от их веса и интенсивности тренировки. Но независимо от скорости, которую вы выберете, это еще одно упражнение, которое может способствовать быстрой потере веса и улучшению общей физической формы.

