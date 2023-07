Зумба, велосипед і не тільки: 5 тренувань, які спалюють найбільше калорій

Для того щоб скинути зайву вагу і підтягнути фігуру не обов'язково відвідувати тренажерний зал. Різноманітні заняття спортом допоможуть не тільки швидко й ефективно скинути вагу, а й допоможуть зміцнити ваше здоров'я.

Коли справа доходить до схуднення, важливо підтримувати фізичну активність, щоб спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Якщо ви шукаєте спосіб, що допомагає прискорити схуднення, є багато тренувань, які допоможуть зробити це весело та без особливих зусиль. Перед вами 5 вправ, які спалюють найбільше калорій і допомагають швидше скинути зайву вагу. Про це пише Eat This, Not That.

Більшість лікарів і тренерів рекомендують дорослим зайнятися бігом, бігом підтюпцем або тривалими прогулянками, щоб почати позбуватися жирових відкладень. Хоча біг і ходьба надзвичайно корисні для схуднення та можуть підтримувати здоров'я вашого тіла в довгостроковій перспективі, ці вправи не для всіх є привабливими.

"Мета полягає в тому, щоб знайти заняття, яке вам подобається, і займатися ним постійно", — пояснює Емі Гудсон, дипломована дієтологиня, сертифікований фахівець у галузі спортивної дієтології. "Якщо ваша мета — схуднути, працюйте більше, а також стежте за своїм харчуванням, щоб створити здоровий дефіцит калорій, водночас живлячи свій організм продуктами, багатими на поживні речовини". Ці спортивні тренування допоможуть вам спалити найбільше калорій і швидше скинути вагу.

Плавання

Плавання — це індивідуальний вид спорту, в якому працює все тіло. Хтось може сказати, що це недооцінена форма кардіо або низькоінтенсивного тренування, яка може допомогти вам спалити зайві калорії та наростити м'язову масу. Дослідження навіть підтверджують переваги плавання для схуднення.

Такі стилі, як батерфляй, брас і навіть фрістайл, можуть прискорити спалювання калорій. За даними WorldHealth, всього за 30 хвилин тренування ви можете спалити від 367 до 404 калорій, виконуючи деякі з цих енерговитратних рухів. Ця фізична активність змушує ваше тіло рухатися, долаючи опір, що допомагає спалювати жир та нарощувати м'язи.

Зумба

Для тих, хто шукає веселі групові вправи, зумба може стати чудовим варіантом для схуднення. Це аеробний високоінтенсивний тип тренування, який включає в себе складні рухи в танцювальному стилі.

Дослідження показують, що зумба може значно вплинути на процес схуднення за рахунок зменшення загального жиру в організмі. Під час годинного заняття зумбою, ви зможете спалити в середньому від 500 до 800 калорій. Є досить багато чинників, які можуть відігравати роль у тому, скільки калорій насправді спалюється, наприклад, вік, генетика та особиста інтенсивність (наскільки старанно ви працюєте), але поки ви ефективно докладаєте зусиль для виконання цих танцювальних рухів, ви зможете побачити результати в найкоротші терміни.

Баскетбол

Любите кидати м'яч у кільце? Баскетбол — це спортивне тренування, що ідеально підходить для схуднення. Наприклад, за 30-хвилинну гру людина може спалити близько 288 калорій. Це базовий показник, чим більша ваша маса тіла, тим більше калорій ви спалите за час тренування.

Баскетбол поєднує в собі стрибкові рухи і тренування з обтяженнями, що робить його відмінним тренуванням для всього тіла. WebMD пояснює, що крім того, що він допоможе вам скинути небажану вагу, цей веселий вид спорту також підніме настрій, зміцнить здоров'я кісток, знизить стрес, поліпшить координацію й рівновагу, а також зміцнить здоров'я вашого серця. Чого ще можна бажати від тренування?

Скелелазіння

Якщо ми говоримо про те, щоб весело провести час, а також отримати приголомшливе тренування, скелелазіння ідеально підходить для цих цілей. Ви можете або вирушити в тренажерний зал для скелелазіння, або зробити це на свіжому повітрі з сертифікованим професіоналом, але в будь-якому разі на вас чекають складні й корисні вправи.

Згідно з WebMD, скелелазіння — це тренування всього тіла, яке активує корпус, ноги, руки, сідниці та спину, змушуючи вас використовувати практично всі частини вашого тіла для лазіння. Воно поєднує в собі силову й аеробну роботу, які збільшують спалювання калорій протягом дня, допомагаючи вам у схудненні. Наприклад, згідно з дослідженнями, під час скелелазіння ви можете спалити від 480 до 660 калорій на годину. Однак будьте обережні, тому що рівень інтенсивності цього виду спорту високий, тому може знадобитися деякий час, щоб звикнути до нього.

Велосипед

Крім втрати ваги, ця популярна вправа має низку переваг для здоров'я. Дослідження показали, що їзда на велосипеді може значно поліпшити фізичну форму, підвищити чутливість до інсуліну, знизити ризик серцево-судинних захворювань і раку. Під час 30-хвилинної їзди на велосипеді можна спалити від 210 до 441 калорії, залежно від їхньої ваги та інтенсивності тренування. Але незалежно від швидкості, яку ви оберете, це ще одна вправа, яка може сприяти швидкій втраті ваги та поліпшенню загальної фізичної форми.

