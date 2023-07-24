Дженнифер Лопес — 54: актриса поделилась роскошными снимками в нижнем белье (фото)

Звезда экрана выбрала сексуальный образ, чтобы подготовиться к своему особому дню.

Related video

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свою роскошную фигуру в нижнем белье. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала соответствующие фотографии.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Жена Бена Аффлека сегодня празднует свое 54-летие. По этому случаю известная актриса позировала на пикатных снимках, на которых она выглядит лучше, чем когда-либо, в белом комплекте нижнего белья Intimissimi.

Сверху Джей Ло накинула белый атласный халат с черным принтом. Медово-светлые волосы актрисы фильма "Мать" были взлохмачены и свободно заколоты. Мама двоих детей дополнила ансамбль прозрачными босоножками на высоком каблуке.

"Готовимся к празднованию", — подписала Лопес публикацию и добавила смайлики в виде праздничного торта и смайлика с рожком для вечеринки.

Образ звезды — результат ее коллаборации с брендом Intimissimi. На ней был бюстгальтер-балконет Delicious Sofia (69 долларов) и трусики Delicious в стиле 80-х (15 долларов).

В свои 54 года Дженнифер выглядит превосходно, во многом благодаря регулярным тренировкам. Несколько дней назад ее заметили около спортзала, однако Лопес была явно не в духе и выругалась в адрес назойливых папарацци.

Также Фокус писал о первой годовщине бракосочетания Джей Ло и Бена Аффлека.