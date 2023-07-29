Золотой трон и праздничный салют: король-плейбой Таиланда пышно отпраздновал 71-летие

Маха Вачиралонгкорн, он же Рама X, устроил роскошный прием во дворце.

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, он же Рама X, пышно отпраздновал свой 71-й день рождения. Однако на приеме во дворце не было его дочери Баджракитиябхи, которая не появлялась на публике после того, семь месяцев назад потеряла сознание из-за сердечного приступа. Об этом пишет Daily Mail.

Король Таиланда, который прославился своими многочисленными браками, любовными приключениями, а также состоянием в 24 миллиарда фунтов стерлингов, провел королевскую церемонию в честь своего дня рождения.

Он восседал на золотом троне в Тронном зале Амариндра Винитчай в Большом дворце в Бангкоке в золотом наряде, пока приглашенные гости и члены его семьи его приветствовали.

Приглашенные гости облачились во все оттенки желтого и золотого, а королевская гвардия открыла огонь из артиллерийских орудий.

Праздничный салют

На роскошной церемонии присутствовали сестра короля принцесса Чулабхорн Шрисавангавадхана, вторая сестра короля принцесса Маха Чакри Сириндхорн, дочь короля принцесса Сириваннавари Нариратана и королева Сутхида. Его дочь принцесса Баджракитиябха не появилась.

У 71-летнего короля семеро детей от трех предыдущих браков, все из которых закончились разводом. Принцесса Баджракитиябха – единственная, рожденная от его первой жены, принцессы Соамсавали. И ее называли наследницей отца, но она перенесла сердечный приступ и больше не появлялась на публике, после того, как потеряла сознание на собачьих бегах. О ее судьбе ничего неизвестно. Во дворце заявили, что принцесса плохо себя чувствует, потому что "бактерии поразили ее сердце". Предположительно, она находится в коме.

Король Вачиралонгкорн изгнал своих первых четырех наследников мужского пола, после того, как в 1996 году обвинил их мать, бывшую актрису Суджарини Махидол в супружеской неверности. Она улетела в США, забрав детей, и король лишил ее и ее детей титулов.

В преддверии сегодняшнего дня тайская королевская семья и ее представители приняли участие в праздничных мероприятиях, таких как выпуск коров, птиц и водных животных. Этой традиции много лет и она демонстрирует уважение и заботу короля о своих людях и животных.

В день рождения короля офисы, банки и предприятия закрыты. Население отдает дань уважения монарху и демонстрирует ему свою преданность, совершая добрые и достойные поступки.

Празднование дня рождения короля Таиланда

Хоть Таиланд и сотрясают многочисленные протесты, оскорбление, или неуважение к королю и членам его семьи строго карается. Конституция гласит, что монархия должна находиться "в положении почитаемого поклонения".

Вачиралонгкорн вступил на престол в 2016 году после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета, правившего с 1946 года.

Празднование дня рождения короля Таиланда Фото: AEC TV

Новый король не был официально коронован до мая 2019 года, когда его пронесли на золотой платформе во время шестичасовой процессии через Бангкок.

Всего за несколько дней до коронации король женился на своей давней подруге и бывшей стюардессе и дал ей титул королевы Сутхиды.

Король Таиланда известен, как один из самых богатых монархов в мире. Также ему принадлежит огромный авиапарк, содержание которого обходится в 64 миллиона долларов ежегодно. У монарха есть четыре самолета Boeing и три самолета Airbus, три самолета Sukhoi Superjet 100 российского производства, четыре легких истребителя Northrop F5-E и 21 вертолет.

А также своими любовными приключениями и скандальными поступками. В одном из интервью он признался, что до 12 лет не умер завязывать шнурки, вместо него это делали придворные.

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, король Маха уехал в гранд-отель Sonnenbichl в немецком курортном городке Гармиш-Партенкирхен, где проводил время в компании молодых женщин. Гарем короля в таблоидах называют "секс-солдатами".

Он забронировал весь четвертый этаж отеля, который украсил привезенными с собой сокровищами из Таиланда.

Также король посадил в тюрьму свою любовницу Сининат за неуважение и ворожбу, но потом выпустил, потому что "тосковал по ней". И король Таиланда "прославился" многочисленными фотографиями, на которых его жены, а также чиновники и политики "простираются" перед ним в знак уважения.

Напомним, ранее стало известно, что в Таиланде могут казнить пять человек за то, что они преградили путь кортежу королевы.