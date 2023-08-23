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Стиль жизни

Кендалл Дженнер снялась обнаженной верхом на лошади для кампейна Stella McCartney (фото)

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Фото: Instagram kendalljenner | Кендалл Дженнер снялась для Stella McCartney

Дженнер ездит верхом с самого детства и хорошо известна своей любовью к лошадям.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер стала звездой зимней рекламной кампании Stella McCartney 2023 года. Красавица-брюнетка позирует в пикантном образе на спине величественного серебристого коня для одного из снимков. Соответствующие снимке бренд опубликовал в своем Instagram.

В этом потрясающем образе знаменитость демонстрирует высокие сапоги до бедра McCartney с веганским животным принтом и подходящую сумку Falabella с цепочкой — и ничего больше.

Рекламные кадры были сделаны Харли Вейром на солончаках Камарга во Франции, знаменитых своими белыми пони (которые также участвовали в осеннем показе модного дома с помощью коннозаводчика Жана-Франсуа Пиньона).

На другой фотографии Дженнер появляется в красном платье с черной сумочкой верхом на кобыле.

На третьем снимке Дженнер принимает балетную позу в черном боди с длинными рукавами и глубоким вырезом, а также широких брюках, когда одна из лошадей резко встает на дыбы справа от нее.

"Я знала, что девушка Стелла в этом сезоне должна любить лошадей так же сильно, как и я. Кендалл, как и я, занимается верховой ездой с детства, и у нее есть собственное ранчо. Вы можете видеть, как легко она чувствует себя рядом с этими чувствительными существами", — сказала Маккартни в пресс-релизе.

Напомним, Кендалл Дженнер продемонстрировала фигуру в обтягивающем "голом" платье.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер снялась топлес для Calvin Klein.