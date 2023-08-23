Кендалл Дженнер знялася оголеною верхи на коні для кампейну Stella McCartney (фото)

Дженнер їздить верхи з самого дитинства і добре відома своєю любов'ю до коней.

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27-річна модель і зірка реаліті Кендалл Дженнер стала зіркою зимової рекламної кампанії Stella McCartney 2023 року. Красуня-брюнетка позує в пікантному образі на спині величного сріблястого коня для одного зі знімків. Відповідні знімки бренд опублікував у своєму Instagram.

У цьому приголомшливому образі знаменитість демонструє високі чоботи до стегна McCartney з веганським тваринним принтом і відповідну сумку Falabella з ланцюжком — і нічого більше.

Рекламні кадри були зроблені Гарлі Вейром на солончаках Камарга у Франції, знаменитих своїми білими поні (які також брали участь в осінньому показі модного будинку за допомогою кіннозаводчика Жана-Франсуа Піньона).

На іншій фотографії Дженнер з'являється в червоній сукні з чорною сумочкою верхи на кобилі.

На третьому знімку Дженнер приймає балетну позу в чорному боді з довгими рукавами і глибоким вирізом, а також широких штанах, коли один з коней різко встає на диби праворуч від неї.

"Я знала, що дівчина Стелла в цьому сезоні повинна любити коней так само сильно, як і я. Кендалл, як і я, займається верховою їздою з дитинства, і у неї є власне ранчо. Ви можете бачити, як легко вона почувається поруч із цими чутливими істотами", — сказала Маккартні в пресрелізі.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер продемонструвала фігуру в обтислій "голій" сукні.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер знялася топлес для Calvin Klein.