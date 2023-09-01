Бьянку Цензори уличили в копировании еще одного образа Ким Кардашьян

О сходстве Ким и Бьянки не говорит только ленивый, однако теперь это все чаще проявляется и в их нарядах.

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Похоже, Бьянке Цензори никогда не избавиться от сравнений с Ким Кардашьян. Благо, поводов для этого хватает. Помимо того, что обе влюбились в Канье Уэста, так Бьянка уже не раз повторяла наряды и образы своей предшественницы. В частности, она была замечена в похожем облегающем комплекте из лосин и топа, а теперь особо внимательные поклонники Кардашьян нашли еще один случай копирования, пишет Daily Mail.

Недавно в сети всплыло фото из модельного прошлого, где она позировала топлес для бренда купальников Sasha в 2021 году в откровенных трусах-стрингах, спрятав соски под ниткой морских водорослей. Оно очень сильно напомнило известную фотосессию Ким Кардашьян 2007 года для журнала Playboy. Из одежды на ней – только нити жемчуга. Ким полностью обнажилась на съемках, за которыми наблюдала ее мать и менеджер Крис Дженнер. В какой-то момент она сказала: "Ты делаешь потрясающе, сладкая!"

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О тайной свадьбе Канье и Бьянки стало известно в январе 2023 года, всего через несколько месяцев после завершения его развода. Пара поженилась на частной церемонии в Беверли-Хиллз. Однако законность союза под вопросом, поскольку свидетельство о браке они не представили.

Сейчас Канье и Бьянка находятся в Италии, где уже месяц эпатируют местных жителей. Цензори постоянно привлекает повышенное внимание прохожих своими чрезмерно откровенными нарядами, из-за чего итальянцы требуют привлечь ее к ответственности перед законом.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян расстроена поведением бывшего мужа и его выходками в Европе. По словам приближенных к ней людей, она смущена и не знает, как объяснить своим детям все, что происходит.