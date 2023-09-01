Б'янку Цензорі викрили в копіюванні ще одного образу Кім Кардаш'ян

Про схожість Кім і Бьянкі не говорить тільки ледачий, проте тепер це все частіше проявляється і в їхньому вбранні.

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Схоже, Б'янці Цензорі ніколи не позбутися порівнянь із Кім Кардаш'ян. Благо, приводів для цього вистачає. Крім того, що обидві закохалися в Каньє Веста, так Бьянка вже не раз повторювала вбрання й образи своєї попередниці. Зокрема, вона була помічена в схожому облягаючому комплекті з лосин і топа, а тепер особливо уважні шанувальники Кардаш'ян знайшли ще один випадок копіювання, пише Daily Mail.

Нещодавно в мережі спливло фото з модельного минулого, де вона позувала топлес для бренду купальників Sasha 2021 року у відвертих трусах-стрінгах, сховавши соски під ниткою морських водоростей. Воно дуже сильно нагадало відому фотосесію Кім Кардаш'ян 2007 року для журналу Playboy. З одягу на ній — тільки нитки перлів. Кім повністю оголилася на зйомках, за якими спостерігала її мати і менеджерка Кріс Дженнер. У якийсь момент вона сказала: "Ти робиш приголомшливо, солоденька!"

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Про таємне весілля Каньє і Б'янки стало відомо в січні 2023 року, всього через кілька місяців після завершення його розлучення. Пара одружилася на приватній церемонії в Беверлі-Гіллз. Однак законність союзу під питанням, оскільки свідоцтва про шлюб вони не надали.

Зараз Каньє та Б'янка перебувають в Італії, де вже місяць епатують місцевих жителів. Цензорі постійно привертає підвищену увагу перехожих своїм надмірно відвертим вбранням, через що італійці вимагають притягнути її до відповідальності перед законом.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян засмучена поведінкою колишнього чоловіка і його витівками в Європі. За словами наближених до неї людей, вона збентежена і не знає, як пояснити своїм дітям все, що відбувається.