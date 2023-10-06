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Стиль жизни

Перловка и вареная морковь: Настя Приходько рассказала о борьбе с лишним весом (фото)

украинская певица, Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official | Певица Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько села на диету. Она отметила, что это дается ей непросто.

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Украинская певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько рассказала, что хочет похудеть на 10 килограмм и начала борьбу с лишним весом. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Сейчас Анастасия села на диету. Она отметила, что это дается ей непросто. Пришлось изменить рацион, а новые блюда оказались не такими вкусными. Однако, она настроена решительно и не планирует сдаваться. Даже установила сроки достижения результата и придумала для себя "наказание" на случай, если не похудеет до конца 2023 года.

"Если не похудею на 10 кг. к Новому году, я пойду голая по Крещатику", — заявила Приходько.

Что ест Настя Приходько

Певица показала, что она ест перловую кашу и вареную морковь с водой. Из-за этого Анастасия Приходько сказала, что чувствует себя розой, медленно теряющей лепестки. Но более подробно о своей диете звезда рассказывать не стала.

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Фото: Скриншот

Недавно Приходько рассказывала, что с стрессом из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину она стала много есть. Также певица призналась, что иногда она пьет алкоголь. Сейчас же, судя по ее Stories, у нее началась новая жизнь. И нужно отметить, что выглядит она замечательно.

Настя Приходько, певица Fullscreen
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, 21 сентября Фокус писал, что Анастасия Приходько призвала лишить украинского гражданства Таисию Повалий после концерта в Кремле.