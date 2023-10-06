Перловка і варена морква: Настя Приходько розповіла про боротьбу із зайвою вагою (фото)
Співачка Анастасія Приходько сіла на дієту. Вона зазначила, що це дається їй непросто.
Українська співачка, заслужена артистка України Анастасія Приходько розповіла, що хоче схуднути на 10 кілограмів і почала боротьбу із зайвою вагою. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Зараз Анастасія сіла на дієту. Вона зазначила, що це дається їй непросто. Довелося змінити раціон, а нові страви виявилися не такими смачними. Однак, вона налаштована рішуче і не планує здаватися. Навіть встановила терміни досягнення результату і придумала для себе "покарання" на випадок, якщо не схудне до кінця 2023 року.
"Якщо не схудну на 10 кг. до Нового року, я піду гола Хрещатиком", — заявила Приходько.
Що їсть Настя Приходько
Співачка показала, що вона їсть перлову кашу і варену моркву з водою. Через це Анастасія Приходько сказала, що почувається трояндою, яка повільно втрачає пелюстки. Але більш докладно про свою дієту зірка розповідати не стала.
Нещодавно Приходько розповідала, що зі стресом через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну вона стала багато їсти. Також співачка зізналася, що іноді вона п'є алкоголь. Зараз же, судячи з її Stories, у неї почалося нове життя. І потрібно зазначити, що вигляд вона має чудовий.
Нагадаємо, 21 вересня Фокус писав, що Анастасія Приходько закликала позбавити українського громадянства Таїсію Повалій після концерту в Кремлі.