В нижнем белье и с живой змеей на груди: Николь Кидман снялась для Vogue (видео)

На видео бэкстейджа Николь совершенно спокойно чувствует себя, гладя и держа в руках змею, которую использовали для съемок. Результат получился впечатляющим.

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56-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман украсила обложку Vogue Australia, появившись на ней в очень ярком и экстремальном образе.

Февральский номер журнала выйдет с оскароносной звездой, которая позирует фотографу Стивену Кляйну в красной комбинации с прозрачным кружевным нлифом, темных очках с красной оправой, а на груди у нее – живая черная змея, обвивающая ее плечи.

На пальцах актрисы – массивные кольца с бриллиантами и элегантный французский маникюр с черной кромкой.

Светлые волосы Николь падают свободными волнами, а губы накрашены прозрачным блеском.

В беседе с журналом она вспоминала свои шумные подростковые годы. В частности, она рассказала, как, будучи подростком, пробиралась в ночные клубы.

"Меня втянули во взрослый мир в очень раннем возрасте. Но меня это тоже не уничтожило", – призналась она.

Знаменитость с гордостью добавила, что ее мать Джанель никогда не отговаривала ее "исследовать и пробовать что-то", но всегда предостерегала ее, чтобы дочь не теряла голову.

Николь также вспомнила, как ее покойный отец Энтони вытаскивал ее из ночных клубов в предрассветные часы.

"Теперь я благодарна за это. Всегда происходили две вещи, когда я говорила: "Я хочу быть дикой!" И тогда у меня будет крепкая семья и уютный дом. Вероятно, в моей личности до сих пор сохранились эти две части", – отметила актриса.

Не так давно один из друзей Кидман рассказал журналистам, что в свои 56 лет она "чувствует себя сексуальнее, чем когда-либо".

"Николь знает, что говорят люди, и она собирается продолжать раздвигать границы в выборе одежды, потому что считает, что для женщин важно гордиться своим телом. Она пересматривает определение того, что такое красота, и показывает, что не обязательно быть 20-летним, чтобы быть сексуальным. Николь знает, кто она, и знает, что она здорова, в хорошей форме и счастлива", — сказал инсайдер.

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