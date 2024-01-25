У спідній білизні та з живою змією на грудях: Ніколь Кідман знялася для Vogue (відео)

На відео бекстейджу Ніколь абсолютно спокійно почувається, гладячи і тримаючи в руках змію, яку використовували для зйомок. Результат вийшов вражаючим.

Related video

56-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман прикрасила обкладинку Vogue Australia, з'явившись на ній у дуже яскравому й екстремальному образі.

Лютневий номер журналу вийде з оскароносною зіркою, яка позує фотографу Стівену Кляйну в червоній комбінації з прозорим мереживним ліфом, темних окулярах з червоною оправою, а на грудях у неї — жива чорна змія, що обвиває її плечі.

На пальцях акторки — масивні каблучки з діамантами та елегантний французький манікюр з чорною кромкою.

Світле волосся Ніколь падає вільними хвилями, а губи нафарбовані прозорим блиском.

У бесіді з журналом вона згадувала свої галасливі підліткові роки. Зокрема, вона розповіла, як, будучи підлітком, пробиралася в нічні клуби.

"Мене втягнули в дорослий світ у дуже ранньому віці. Але мене це теж не знищило", — зізналася вона.

Знаменитість із гордістю додала, що її мати Джанель ніколи не відмовляла її "досліджувати та пробувати щось", але завжди застерігала її, щоб донька не втрачала голову.

Ніколь також згадала, як її покійний батько Ентоні витягав її з нічних клубів у досвітні години.

"Тепер я вдячна за це. Завжди відбувалися дві речі, коли я говорила: "Я хочу бути дикою!" І тоді в мене буде міцна сім'я та затишний дім. Певно, у моїй особистості досі збереглися ці дві частини", — зазначила акторка.

Не так давно один із друзів Кідман розповів журналістам, що у свої 56 років вона "почувається сексуальнішою, ніж будь-коли".

"Ніколь знає, що кажуть люди, і вона збирається продовжувати розсовувати межі у виборі одягу, тому що вважає, що для жінок важливо пишатися своїм тілом. Вона переглядає визначення того, що таке краса, і показує, що не обов'язково бути 20-річним, щоб бути сексуальним. Ніколь знає, хто вона, і знає, що вона здорова, в хорошій формі і щаслива", — сказав інсайдер.

Раніше Фокус писав про те, що лікар-косметолог назвала кілька факторів, які допомагають знаменитій австралійці зберігати свою шкіру в прекрасному стані.