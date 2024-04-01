Бьянка Цензори снова вышла на улицу без белья (видео)

Девушка пришла в кондитерскую в очень откровенном наряде, чем привлекла себе снова внимание случайных прохожих.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего американского рэпера Канье Уэста, похоже, взяла курс на эпатаж без перерыва. Каждый новый выход девушки на улицу – повод для очередных обсуждений и домыслов, поскольку е наряды становятся все минималистичнее, не скрывая от посторонних глаз уже практически ничего. Очередное тому подтверждение – новый поход Бьянки и Канье в их любимыую кондитерскую The Cheesecake Factory в торговом центре Окснарда (штат Калифорния), пишет Daily Mail. Окснард – это прибрежный город, расположенный примерно в 60 милях к северу от Лос-Анджелеса.

Несмотря на прохладную температуру, жена музыканта надела прозрачное боди кремового цвета с длинными рукавами. Под ним не было абсолютно ничего из белья, что совершенно не смущало девушку, и она даже не прикрывала паховую область телефоном, как делала это раньше. Образ завершали уже привычные белые босоножки и гладко зачесанные назад волосы, покрытые гелем.

Ее муж был одет в черную ветровку с капюшоном, светло-серые спортивные штаны с надписью на русском языке "Черные псы" и черные кроссовки. Глаза он спрятал за солнцезащитными очками.

Хоть зеваки активно и фотографировали пару, супруги не обращали на них никакого внимания. Более того, Бьянка находилась в приподнятом настроении и постоянно улыбалась.

После обеда Бьянка отправилась в солярий, а Канье ждал ее в своем черном внедорожнике.

Когда пара возвращалась в Лос-Анджелес, было замечено, как они остановились и поменялись местами за рулем.

В последнее время инсайдеры все чаще говорят, что Цензори хочет отдохнуть от всеобщего внимания.

"Ей нужен перерыв и она должна отступить. Она чувствует, что Канье использует ее как бесплатный маркетинговый инструмент – как и всех остальных. Последние пару месяцев стали для нее опытом, но она действительно хочет сосредоточиться на рождении детей после выхода альбома", – сообщают источники из окружения пары.

Ранее Фокус писал, что, по словам Анджелины Цензори, сестры Бьянки, ее семья думает о Канье Уэсте.