Бьянка Цензорі знову вийшла на вулицю без білизни (відео)

Дівчина прийшла в кондитерську в дуже відвертому вбранні, чим привернула собі знову увагу випадкових перехожих.

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29-річна Бьянка Цензорі, дружина 46-річного американського репера Каньє Веста, схоже, взяла курс на епатаж без перерви. Кожен новий вихід дівчини на вулицю — привід для чергових обговорень і домислів, оскільки її вбрання стають дедалі мінімалістичнішими, не приховуючи від сторонніх очей уже практично нічого. Чергове тому підтвердження — новий похід Б'янки і Каньє в їхню улюблену кондитерську The Cheesecake Factory в торговому центрі Окснарда (штат Каліфорнія), пише Daily Mail. Окснард — це прибережне місто, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Лос-Анджелеса.

Незважаючи на прохолодну температуру, дружина музиканта одягла прозоре боді кремового кольору з довгими рукавами. Під ним не було абсолютно нічого з білизни, що абсолютно не бентежило дівчину, і вона навіть не прикривала пахову область телефоном, як робила це раніше. Образ завершували вже звичні білі босоніжки і гладко зачесане назад волосся, покрите гелем.

Її чоловік був одягнений у чорну вітровку з капюшоном, світло-сірі спортивні штани з написом російською мовою "Чорні пси" і чорні кросівки. Очі він сховав за сонцезахисними окулярами.

Хоча роззяви активно і фотографували пару, подружжя не звертало на них жодної уваги. Ба більше, Б'янка перебувала в піднесеному настрої і постійно посміхалася.

Після обіду Б'янка вирушила в солярій, а Каньє чекав на неї у своєму чорному позашляховику.

Коли пара поверталася в Лос-Анджелес, було помічено, як вони зупинилися і помінялися місцями за кермом.

Останнім часом інсайдери все частіше говорять, що Цензорі хоче відпочити від загальної уваги.

"Їй потрібна перерва і вона повинна відступити. Вона відчуває, що Каньє використовує її як безкоштовний маркетинговий інструмент — як і всіх інших. Останні кілька місяців стали для неї досвідом, але вона дійсно хоче зосередитися на народженні дітей після виходу альбому", — повідомляють джерела з оточення пари.

Раніше Фокус писав, що, за словами Анджеліни Цензорі, сестри Б'янки, її сім'я думає про Каньє Веста.