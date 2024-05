54-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс (фото)

Постановкой танцев для Дженнифер занимается популярная хореограф Сиенна Лалау.

54-летняя Дженнифер Лопес, которая в последнее время переживает не лучшие времена, включая неудачи в карьере и проблемы в личной жизни, вопреки всему демонстрирует, что не собирается сдаваться. На своей странице в соцсети она опубликовала несколько фото с репетиций в рамках подготовки к туру, продемонстрировав стройную фигуру.

На Дженнифер была укороченная белая футболка с короткими рукавами и мешковатые выцветшие зеленые брюки для отдыха с глубоким вырезом. Образ завершали белые кроссовки.

Вместе с Джей Ло в студии находилась хореограф Сиенна Лалау, которая помогала ей ставить номер для выступления. Лалау — молодой вдохновитель и интернет-сенсация, работающая главным хореографом в The Lab Studios.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Недавно стало известно, что промоутер тура Live Nation предложили отменить все 30 концертов на фоне плохой продажи билетов, однако она решила не делать этого, несмотря на противоположное мнение ее менеджера Бенни Медину. Она планирует отправиться на гастроли по Северной Америке в поддержку своего девятого студийного альбома This is Me… Now.

За несколько недель до начала тура Дженнифер столкнулась с тем, что публика не спешит покупать билеты на ее шоу. Согласно официальным картам мест на Ticketmaster, места все еще доступны на нескольких площадках. Джей Ло пришлось даже изменить название и репертуар тура, чтобы привлечь на концерты больше зрителей.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес продолжает подогревать слухи о проблемах в, казалось бы, идеальном браке. Она все чаще появляется одна на светских мероприятиях. Например, на красной дорожке Met Gala 2024 знаменитость позировала в одиночестве и выглядела не особо радостной.