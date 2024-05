54-річна Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний прес (фото)

Постановкою танців для Дженніфер займається популярна хореограф Сієнна Лалау.

54-річна Дженніфер Лопес, яка останнім часом переживає не найкращі часи, включно з невдачами в кар'єрі та проблемами в особистому житті, всупереч усьому демонструє, що не збирається здаватися. На своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала кілька фото з репетицій у рамках підготовки до туру, продемонструвавши струнку фігуру.

На Дженніфер була укорочена біла футболка з короткими рукавами і мішкуваті вицвілі зелені штани для відпочинку з глибоким вирізом. Образ завершували білі кросівки.

Разом із Джей Ло в студії перебувала хореографка Сієнна Лалау, яка допомагала їй ставити номер для виступу. Лалау — молода натхненниця та інтернет-сенсація, яка працює головним хореографом у The Lab Studios.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Нещодавно стало відомо, що промоутеру туру Live Nation запропонували скасувати всі 30 концертів на тлі поганого продажу квитків, однак вона вирішила не робити цього, незважаючи на протилежну думку її менеджера Бенні Медіну. Вона планує вирушити на гастролі Північною Америкою на підтримку свого дев'ятого студійного альбому This is Me... Now.

За кілька тижнів до початку туру Дженніфер зіткнулася з тим, що публіка не поспішає купувати квитки на її шоу. Згідно з офіційними картами місць на Ticketmaster, місця все ще доступні на кількох майданчиках. Джей Ло довелося навіть змінити назву і репертуар туру, щоб залучити на концерти більше глядачів.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес продовжує підігрівати чутки про проблеми в, здавалося б, ідеальному шлюбі. Вона все частіше з'являється одна на світських заходах. Наприклад, на червоній доріжці Met Gala 2024 знаменитість позувала на самоті і виглядала не особливо радісною.