Вечно молодой. Ученые назвали 7 продуктов, которые могут замедлить старение мозга

Сбалансированное питание помогает укрепить здоровье и продлить жизнь. Разнообразив свой рацион продуктами для мозга, вы сможете предотвратить деменцию и снижение когнитивных функций с возрастом.

Когнитивный спад — нарушение памяти, принятия решений и способности к обучению — развивается из-за старения нейронов и замедления скорости функционирования мозга. Это напрямую связано с процессом старения и приводит к ухудшению памяти и внимания. Один из лучших способов сохранить работоспособность мозга и улучшить когнитивные функции — это придерживаться диеты, содержащей продукты, полезные для мозга. Об этом пишет Today.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, указывает на определенные питательные вещества, которые могут способствовать замедлению старения мозга. 100 участников в возрасте от 65 до 75 лет заполнили анкеты, прошли различные физические и когнитивные тесты, МРТ и взяли плазму крови после голодания.

Исследователи обнаружили, что у одной группы были признаки замедления старения, а также у них был определенный профиль питательных веществ. Питательные вещества в крови, которые преобладали у участников с более медленным старением, были:

Жирные кислоты — содержатся в морепродуктах и ​​некоторых маслах.

Антиоксиданты — содержатся в ягодах, чесноке, помидорах, орехах и других фруктах и ​​овощах.

Каротиноиды — содержатся в шпинате, капусте, моркови, брокколи и некоторых фруктах.

Витамин Е — содержится во фруктах, овощах, морепродуктах, семенах, орехах.

Холин — содержится в яичных желтках, говядине, молочных продуктах и ​​некоторых овощах.

Дипломированный диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот назвала основные продукты для улучшения здоровья вашего мозга.

Жирная рыба

Исследования показали, что употребление всего одной порции морепродуктов в неделю связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера и деменции. Наш мозг в основном состоит из жирных кислот омега-3, называемых ЭПК и ДГК, поэтому вполне логично, что продукты, содержащие эти жиры, помогают поддерживать здоровье мозга.

Самыми известными источниками ЭПК и ДГК являются высококачественные морепродукты, такие как дикий лосось, морская рыба и палтус. Сардины являются еще одним источником омега-3. Морепродукты, выловленные в дикой природе, содержат меньше загрязнений, чем морепродукты, выращенные на фермах.

Яйца

Микронутриент холин наконец-то получил то внимание, которого заслуживает за свою роль в здоровье мозга, включая память, мышление, настроение и многое другое. Считается, что более высокие уровни потребления холина поддерживают функцию мозга, что может снизить риск некоторых типов деменции, включая болезнь Альцгеймера. Одним из лучших диетических источников холина являются яйца. В одном большом яйце содержится 150 миллиграммов, около 25% суточной нормы для мужчин и 35% для женщин.

Грецкие орехи

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Исследования показали, что употребление грецких орехов может быть связано с улучшением когнитивных функций и памяти в группах с высоким риском возрастных когнитивных нарушений, а также снижением риска болезни Альцгеймера. Орехи также связаны со снижением риска других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа, которые являются факторами риска развития деменции. Независимо от того, едите ли вы грецкие орехи для здоровья сердца или мозга, вы можете улучшить свое здоровье и самочувствие.

Ягоды

Ягоды, богатые антиоксидантами и полифенолами, содержат несколько соединений, борющихся с болезнями. Исследования показали, что употребление ягод оказывает защитное действие против сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Основной причиной болезни Альцгеймера и других хронических заболеваний является воспаление, а клубника и черника обладают противовоспалительными свойствами.

Чернослив

Фото: Freepik

Чернослив, известный своей пользой для здоровья кишечника и костей, также полезен и для мозга. Чернослив богат калием и является источником витамина B6 и меди — всех микроэлементов, способствующих нормальному функционированию нервной системы. Более того, исследования чернослива показывают, что эти сухофрукты обладают противовоспалительными, антиоксидантными и улучшающими память свойствами. Польза, вероятно, связана с высоким содержанием антоциана, синего растительного пигмента.

Цитрусовые

Одним из маркеров болезни Альцгеймера является нейродегенерация. Кожура небольшого цитрусового фрукта из Окинавы, лайма сикуваса, богата растительным соединением под названием нобилетин. Было обнаружено, что нобилетин защищает нервные клетки и оказывает противовоспалительное действие. Хорошей новостью является то, что это соединение также можно найти в мандаринах, апельсинах и грейпфрутах.

Какао и черный шоколад

Какао-бобы богаты флаванолами, которые помогают бороться с воспалениями в организме и увеличивают приток крови к мозгу. Употребление черного шоколада вместо молочного поможет вам получить больше защитных полифенолов.

Напомним, 4 напитка, которые улучшат память, настроение и концентрацию.

Ранее Фокус писал о том, укрепляют ли физические упражнения функции мозга и какие именно упражнения могут повысить его эффективность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту