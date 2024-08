Доступно всем: 8 овощей, которые помогут быстро похудеть летом

Лето — идеальное время для похудения из-за доступности сезонных овощей. От болгарского перца, ускоряющего метаболизм, до сжигающей жир свеклы — эти богатые питательными веществами овощи помогут вам быстро сбросить лишние килограммы.

Включение в рацион некоторых овощей может иметь огромное значение для снижения веса. Эти богатые питательными веществами, низкокалорийные овощи не только помогают похудеть, но и улучшают общее состояние здоровья. О восьми овощах, которые могут помочь нам достичь наших целей по снижению веса, пишет Times Of India.

Капуста

Капуста — еще один овощ, способствующий снижению веса. Она низкокалорийная и богата клетчаткой, помогающей пищеварению и поддерживающей чувство сытости. Исследования Американского журнала клинического питания подчеркивают, что продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как капуста, способствуют снижению веса и уменьшению жировой массы. Кроме того, капуста содержит антиоксиданты, которые борются с воспалением.

Зеленая фасоль

Зеленая фасоль — это фантастический выбор для похудения. Она низкокалорийная и богата клетчаткой, что помогает нам дольше чувствовать сытость. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что увеличение потребления клетчатки помогает снизить общее потребление калорий. Зеленая фасоль также богата витаминами A и C, которые поддерживают метаболизм и здоровье иммунной системы.

Шпинат

Шпинат — низкокалорийный, богатый питательными веществами овощ, который может помочь в потере веса. Он богат железом, витаминами А и С, а также клетчаткой. Исследование в Appetite Journal показывает, что шпинат помогает регулировать голод и аппетит благодаря высокому содержанию клетчатки. Антиоксиданты в шпинате также помогают снизить окислительный стресс в организме.

Брокколи

Брокколи хорошо известна своими полезными для здоровья свойствами и способностью снижать вес. Она богата клетчаткой, способствующей насыщению и помогающей лучшему пищеварению. Согласно исследованию в British Journal of Nutrition, увеличение потребления клетчатки из овощей, таких как брокколи, может помочь уменьшить жировые отложения и поддерживать здоровый контроль веса.

Морковь

Морковь — хрустящий, низкокалорийный овощ, который также может способствовать снижению веса. Она богата клетчаткой и водой, что помогает нам насыщаться, не добавляя много калорий. Исследования, опубликованные в Obesity Research & Clinical Practice, показывают, что перекусы овощами, богатыми клетчаткой, такими как морковь, могут снизить общее потребление калорий и способствовать снижению веса.

Цветная капуста

Цветная капуста — овощ с низким содержанием углеводов и калорий. Это отличная замена высокоуглеводным продуктам, таким как рис и картофель. Исследование в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics показало, что замена высокоуглеводных продуктов низкоуглеводными альтернативами, такими как цветная капуста, может помочь в контроле веса и потере жира.

Сладкий перец

В болгарском перце мало калорий и он богат витаминами и антиоксидантами. Он также содержит капсаицин, который, как было доказано, ускоряет метаболизм. Исследование в журнале Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что капсаицин может увеличивать расход энергии и окисление жиров, способствуя снижению веса.

Свекла

Свекла содержит мало калорий и много клетчатки, что помогает в потере веса. Она также богата нитратами, которые могут улучшить производительность упражнений и ускорить метаболизм. Исследования, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, показывают, что потребление свеклы может улучшить физическую выносливость и поддержать усилия по снижению веса.

