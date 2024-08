Доступно всім: 8 овочів, які допоможуть швидко схуднути влітку

Літо — ідеальний час для схуднення через доступність сезонних овочів. Від болгарського перцю, що прискорює метаболізм, до буряка, який спалює жир, — ці багаті поживними речовинами овочі допоможуть вам швидко скинути зайві кілограми.

Додавання до раціону деяких овочів може мати величезне значення для зниження ваги. Ці багаті поживними речовинами низькокалорійні овочі не тільки допомагають схуднути, а й покращують загальний стан здоров'я. Про вісім овочів, які можуть допомогти нам досягти наших цілей зі зниження ваги, пише Times Of India.

Капуста

Капуста — один овоч, що сприяє зниженню ваги. Вона низькокалорійна та багата на клітковину, що допомагає травленню та підтримує відчуття ситості. Дослідження Американського журналу клінічного харчування доводять, що продукти з високим вмістом клітковини, такі як капуста, сприяють зниженню ваги та зменшенню жирової маси. Крім того, капуста містить антиоксиданти, які борються із запаленням.

Зелена квасоля

Зелена квасоля — це фантастичний вибір для схуднення. Вона низькокалорійна і багата на клітковину, що допомагає нам довше відчувати ситість. Дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, показало, що збільшення вмісту клітковини допомагає знизити загальне споживання калорій. Зелена квасоля також багата на вітаміни A і C, які підтримують метаболізм і здоров'я імунної системи.

Шпинат

Шпинат — низькокалорійний, багатий поживними речовинами овоч, який може допомогти у втраті ваги. Він багатий на залізо, вітаміни А і С, а також клітковину. Дослідження в Appetite Journal показує, що шпинат допомагає регулювати голод і апетит завдяки високому вмісту клітковини. Антиоксиданти в шпинаті також допомагають знизити окислювальний стрес в організмі.

Брокколі

Броколі добре відома своїми корисними для здоров'я властивостями та здатністю знижувати вагу. Вона багата на клітковину, що сприяє насиченню та допомагає кращому травленню. Згідно з дослідженням у British Journal of Nutrition, збільшення споживання клітковини з овочів, таких як броколі, може допомогти зменшити жирові відкладення і підтримувати здоровий контроль ваги.

Морква

Морква — хрусткий, низькокалорійний овоч, який також може сприяти зниженню ваги. Вона багата на клітковину та воду, що допомагає нам насичуватися, не додаючи багато калорій. Дослідження, опубліковані в Obesity Research & Clinical Practice, показують, що перекуси овочами, багатими на клітковину, такими як морква, можуть знизити загальне споживання калорій і сприяти зниженню ваги.

Цвітна капуста

Цвітна капуста — овоч із низьким вмістом вуглеводів і калорій. Це чудова заміна високовуглеводним продуктам, таким як рис і картопля. Дослідження в журналі Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics показало, що заміна високовуглеводних продуктів низьковуглеводними альтернативами, такими як цвітна капуста, може допомогти в контролі ваги і втраті жиру.

Солодкий перець

У болгарському перці мало калорій і він багатий на вітаміни та антиоксиданти. Він також містить капсаїцин, який, як було доведено, прискорює метаболізм. Дослідження в журналі Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, що капсаїцин може збільшувати витрату енергії та окислення жирів, сприяючи зниженню ваги.

Буряк

Буряк містить мало калорій і багато клітковини, що допомагає у втраті ваги. Він також багатий на нітрати, які можуть поліпшити продуктивність вправ і прискорити метаболізм. Дослідження, опубліковані в The American Journal of Clinical Nutrition, показують, що споживання буряка може поліпшити фізичну витривалість і підтримати зусилля зі зниження ваги.

