Мелания Трамп: генетика или пластика? Пластический хирург проанализировал внешность первой леди США

Мелания Трамп всегда поражала своей утонченной внешностью, которая стала предметом обсуждения относительно возможных косметических вмешательств. Слухи о ее пластических операциях не утихают годами, однако эксперты не всегда сходятся во мнении. Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер проанализировал ее внешность и поделился своими наблюдениями.

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Мелания Трамп, бывшая и нынешняя первая леди США, всегда привлекала внимание своей утонченной внешностью. Ее безупречный вид вызывает многочисленные обсуждения относительно возможных косметических вмешательств. Слухи о пластических операциях сопровождают Меланию уже несколько лет, однако эксперты не всегда сходятся во мнении. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал возможные изменения ее внешности.

Эксперт отмечает, что внешность Мелании во многом обусловлена ее генетикой. Высокие скулы, широкие углы челюсти и гармоничные черты лица помогают ей сохранять молодой вид даже без значительных вмешательств.

"Это словенская топ-модель, которая всегда прекрасно выглядела. У неё роскошная генетика от природы — высокие скулы, широкие углы челюсти. Люди с такой генетикой очень долго сохраняют свой внешний вид без значительных изменений", — подчеркнул Дмитрий Слоссер.

Мелания Трамп Фото: Скриншот

Врач также обращает внимание на использование косметологических процедур, которые сейчас стали стандартом для публичных лиц. По его мнению, Мелания вероятно прибегала к инъекциям ботокса.

"Она точно делала что-то из косметологии — у меня сомнений нет. Вероятно, выполняла ботокс во лбу. Об этом свидетельствуют брови, которые несколько опустились вниз. Это случается, когда мышцы из-за длительного использования ботокса расслабляются", — пояснил врач.

Некоторые пластические хирурги предполагают, что Мелания могла прибегнуть к подтяжке лица и шеи. Подтвердил это также и врач Слоссер.

"Есть хирурги, которые выполняют такую операцию без видимых рубцов, но госпожу Меланию выдает мочка уха. Можно увидеть, что она несколько притянута к шее", — отметил хирург, анализируя снимки Мелании.

Мелания Трамп

Несмотря на эти предположения, ее черты лица в целом остаются неизменными, и любые изменения можно объяснить естественными процессами старения. По словам Дмитрия Слоссера губы и нос фактически не менялись.

"Слышал мнение о ринопластике, но с ним я не согласен. В молодом возрасте госпожа Мелания имела несколько полнее лицо, а с возрастом из-за естественного уменьшения жировой клетчатки, нос мог выглядеть по-другому. И это абсолютно нормально", — подчеркнул хирург.

Таким образом, внешность Мелании Трамп на самом деле является сочетанием генетики, возрастных изменений и использования косметологии. Ее элегантный образ остается эталоном стиля, а любые дискуссии лишь добавляют ей популярности.

Напомним, ранее мы писали, что не так с образом Мелании Трамп, в котором она была на инаугурации президента США.

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