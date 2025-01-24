Меланія Трамп: генетика чи пластика? Пластичний хірург проаналізував зовнішність першої леді США

Меланія Трамп завжди вражала своєю витонченою зовнішністю, яка стала предметом обговорення щодо можливих косметичних втручань. Чутки про її пластичні операції не вщухають роками, проте експерти не завжди сходяться на думці. Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер проаналізував її зовнішність і поділився своїми спостереженнями.

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Меланія Трамп, колишня та теперішня перша леді США, завжди привертала увагу своєю витонченою зовнішністю. Її бездоганний вигляд викликає численні обговорення щодо можливих косметичних втручань. Чутки про пластичні операції супроводжують Меланію вже кілька років, проте експерти не завжди сходяться на думці. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливі зміни її зовнішності.

Експерт зазначає, що зовнішність Меланії багато в чому обумовлена її генетикою. Високі вилиці, широкі кути щелепи та гармонійні риси обличчя допомагають їй зберігати молодий вигляд навіть без значних втручань.

"Це словенська топ-модель, яка завжди чудово виглядала. У неї розкішна генетика від природи – високі вилиці, широкі кути щелепи. Люди з такою генетикою дуже довго зберігають свій зовнішній вигляд без значних змін", – підкреслив Дмитро Слоссер.

Меланія Трамп Фото: Скриншот

Лікар також звертає увагу на використання косметологічних процедур, які нині стали стандартом для публічних осіб. На його думку, Меланія ймовірно вдавалася до ін’єкцій ботоксу.

"Вона точно робила щось із косметології – у мене сумнівів немає. Ймовірно, виконувала ботокс у чоло. Про це свідчать брови, які дещо опустилися вниз. Це трапляється, коли м’язи через тривале використання ботоксу розслабляються", – пояснив лікар.

Деякі пластичні хірурги припускають, що Меланія могла вдатися до підтяжки обличчя та шиї. Підтвердив це також і лікар Слоссер.

"Є хірурги, які виконують таку операцію без видимих рубців, але пані Меланію видає мочка вуха. Можна побачити, що вона дещо притягнута до шиї", – зазначив хірург, аналізуючи знімки Меланії.

Меланія Трамп

Попри ці припущення, її риси обличчя загалом залишаються незмінними, і будь-які зміни можна пояснити природними процесами старіння. За словами Дмитра Слоссера губи й ніс фактично не змінювалися.

"Чув думку про ринопластику, але з нею я не погоджуюсь. У молодому віці пані Меланія мала дещо повніше обличчя, а з віком через природнє зменшення жирової клітковини, ніс міг виглядати по-іншому. І це абсолютно нормально", – наголосив хірург.

Таким чином, зовнішність Меланії Трамп насправді є поєднанням генетики, вікових змін і використання косметології. Її елегантний образ залишається еталоном стилю, а будь-які дискусії лише додають їй популярності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що не так з образом Меланії Трамп, у якому вона була на інавгурації президента США.

Крім цього, Фокус писав, що дизайнер капелюха Меланії Трамп розповів, як створив новий аксесуар за чотири дні.