Не все так просто: что нужно знать перед поездкой в популярную локацию возле Парижа — Этрета

Корреспондентка отдела "Стиль жизни" Фокуса Юлия Кметик побывала в Нормандии и выяснила, что стоит знать перед поездкой в Этрету.

Дорога из Парижа в Этрет

Планируя путешествие в Этрет из Парижа, логистика — это первое, о чем стоит подумать. Самый простой вариант — купить билеты на FlixBus заранее, и желательно прямой рейс. Если этого не сделать, придется комбинировать маршруты с пересадками.

В моем случае маршрут выглядел так: сначала автобус до городка Гавр, а уже оттуда — еще один автобус до Этрета (в частности, подходит маршрут 509). Это не критично сложно, но занимает больше времени. Мы ехали примерно 4 часа в одну сторону.

Поездка в Этрету с пересадками займет примерно 4 часа Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Есть еще один нюанс, о котором не все говорят: во FlixBus не стоит переплачивать за передние места. Даже если вы их выбрали за дополнительную плату, водитель может попросить пересесть.

Погода на Этрете

Сам городок встречает спокойной атмосферой на пляже, но стоит только подняться на скалы — и погода ощущается совсем иначе. Когда я была там в середине апреля, начался дождь, а на высоте дул сильный ветер. Долго задержаться на смотровых точках сложно, поэтому капюшон или ветрозащитная куртка — необходимость.

На скалах в Этрете погода довольно ветреная Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Общие впечатления

В самом городке есть приятные неожиданности. Например, стоит зайти в L'Atelier du Poissonnier — там продают локальные рыбные паштеты. Когда я была, продавец оказался мужчиной, который раньше жил и учился в Киеве — такая себе неожиданная связь с домом.

Местный деликатес, который стоит попробовать в Этрете Фото: Instagram

Честно говоря, Этрета — одно из тех мест, которое на фото выглядит даже эффектнее, чем в реальности, что случается не так часто. И если вы уже видели много морских пейзажей, стоит хорошо подумать, готовы ли потратить на эту поездку время.

Ехать в Этрет стоит только, если есть достаточно времени Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Лично мой совет — если стоит выбор между тем, чтобы остаться подольше в Париже или ехать в Этрета, я бы выбрала первое. Но, если есть достаточно времени — стоит увидеть и такую Францию.

В то же время, если вы планируете исследовать Нормандию глубже, обратите внимание и на Мон-Сен-Мишель — остров с аббатством, который частично исчезает во время приливов.

