Не все так просто: що треба знати перед поїздкою до популярної локації біля Парижа – Етрета

Кореспондентка відділу "Стиль життя" Фокусу Юлія Кметик побувала в Нормандії та з’ясувала, що варто знати перед поїздкою в Етрета.

Дорога з Парижа до Етрета

Плануючи подорож до Етрета з Парижа, логістика — це перше, про що варто подумати. Найпростіший варіант — купити квитки на FlixBus заздалегідь, і бажано прямий рейс. Якщо цього не зробити, доведеться комбінувати маршрути з пересадками.

У моєму випадку маршрут виглядав так: спочатку автобус до містечка Гавр, а вже звідти — ще один автобус до Етрета (зокрема, підходить маршрут 509). Це не критично складно, але займає більше часу. Ми їхали приблизно 4 години в одну сторону.

Поїздка в Етрета з пересадками займе приблизно 4 години Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Є ще один нюанс, про який не всі говорять: у FlixBus не варто переплачувати за передні місця. Навіть якщо ви їх обрали за додаткову плату, водій може попросити пересісти.

Погода на Етрета

Саме містечко зустрічає спокійною атмосферою на пляжі, але варто лише піднятися на скелі — і погода відчувається зовсім інакше. Коли я була там у середині квітня, почався дощ, а на висоті дув сильний вітер. Довго затриматися на оглядових точках складно, тому капюшон або вітрозахисна куртка — необхідність.

На скелях в Етрета погода доволі вітряна Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Загальні враження

У самому містечку є приємні несподіванки. Наприклад, варто зайти до L’Atelier du Poissonnier — там продають локальні рибні паштети. Коли я була, продавець виявився чоловіком, який раніше жив і навчався в Києві — такий собі несподіваний зв’язок із домом.

Місцевий делікатес, який варто спробувати в Етрета Фото: Instagram

Чесно кажучи, Етрета — одне з тих місць, яке на фото виглядає навіть ефектніше, ніж у реальності, що трапляється не так часто. І якщо ви вже бачили багато морських краєвидів, варто добре подумати, чи готові витратити на цю поїздку час.

Їхати до Етрета варто лише, якщо маєте достатньо часу Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Особисто моя порада — якщо стоїть вибір між тим, щоб залишитися довше у Парижі або їхати в Етрета, я б обрала перше. Але, якщо є достатньо часу — варто побачити і таку Францію.

Водночас, якщо ви плануєте досліджувати Нормандію глибше, зверніть увагу і на Мон-Сен-Мішель — острів з абатством, який частково зникає під час припливів.

