Свои "сукины дети". "Пленки Бигуса" как морально-этический диагноз украинской политике

На самом деле пленки генерала Кондратюка (более известные как "пленки Медведчука" или "пленки Бигуса") — это судный день для украинской интеллигенции. Она настолько долго и упорно лелеяла идентичность за счет этичности, что теперь не может оправиться от того, какое дерьмо пряталось под вышиванкой, которую она так вдохновенно воспевала.

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И по инерции эта самая интеллигенция до сих пор оправдывает негодяя только потому, что он — "свой".

"Сукин сын, но свой сукин сын" — плохая максима для тех, кто претендует быть совестью и умом нации. Александр Доний справедливо подчеркивает, что единственный шанс победить для слабых — это иметь за собой моральную правду. Именно благодаря нравственному превосходству украинского дела украинство стало выбором для многих, кто не был этническим украинцем — от Липинского и Фитилева к Жизневского и Нигояна.

Потеряв моральное превосходство в нашей борьбе против русского мира, в котором "ничто не правда и все возможно", мы вынимаем краеугольный камень из-под украинского дела.

Без морального превосходства оно просто рассыпается и превращается в "Техас должны грабить техасцы". Вот только, как известно, техасская вольница продолжалась недолго…

Конечно, я не надеюсь, что Оксана Забужко извинится перед украинцами за "хакнуть мозг" или Евгений Быстрицкий признает, что "на всякого мудреца довольно простоты" — и простое этическое чутье большинства украинцев оказалось более верным указателем, чем все умничание его слепых и высокомерных поводырей.

Мне интересно, найдут ли в себе мужество тысячи искренних и в целом умных "бойцов идеологического фронта" им. Петра Алексеевича, которым ничего не платили из партийной кассы, а просто убедили, что "или Порошенко или Путин", признать свою ошибку?

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Украинской интеллигенции пора вспомнить мудрые слова одного из своих лучших представителей Бориса Антоненко-Давидовича: "зло, даже под украинским национальным флагом, произнесенное на украинском языке, все же остается злом …".

Зацикленность на национальной идентичности сыграла с украинской интеллигенцией злую шутку. Оказалось, что под вышиванками может отлично прятаться моральное разложение и абсолютная беспринципность.

Время возвращать в политику мораль. Время бороться не только за свое, но и за этическое превосходство этого своего над чужим.

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Время возвращать на флаг моральную правду украинского дела. Но это априори невозможно, пока украинская интелегенция не признает, что в 2019 году она ошиблась.

Для этого не нужно посыпать голову пеплом или рвать на себе волосы — достаточно просто прекратить оправдывать того, кто прикрываясь патриотическими лозунгами цинично торговал Украиной.

Но пока этого не произошло, мне с украинской интеллигенцией не по пути. Потому что в моей системе ценностей свой "сукин сын" в первую очередь "сукин сын". Более того, со "своего" и спрос больший.

Перевод Фокуса.

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Публикуется с согласия автора.