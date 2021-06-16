Свои "сукины дети". "Пленки Бигуса" как морально-этический диагноз украинской политике
Скандал с "пленками Бигуса" стал судным днем для украинской интеллигенции, привыкшей оправдывать "своих сукиных детей". Оказалось, что под вышиванками может отлично прятаться моральное разложение и абсолютная беспринципность.
На самом деле пленки генерала Кондратюка (более известные как "пленки Медведчука" или "пленки Бигуса") — это судный день для украинской интеллигенции. Она настолько долго и упорно лелеяла идентичность за счет этичности, что теперь не может оправиться от того, какое дерьмо пряталось под вышиванкой, которую она так вдохновенно воспевала.
И по инерции эта самая интеллигенция до сих пор оправдывает негодяя только потому, что он — "свой".
"Сукин сын, но свой сукин сын" — плохая максима для тех, кто претендует быть совестью и умом нации. Александр Доний справедливо подчеркивает, что единственный шанс победить для слабых — это иметь за собой моральную правду. Именно благодаря нравственному превосходству украинского дела украинство стало выбором для многих, кто не был этническим украинцем — от Липинского и Фитилева к Жизневского и Нигояна.
Потеряв моральное превосходство в нашей борьбе против русского мира, в котором "ничто не правда и все возможно", мы вынимаем краеугольный камень из-под украинского дела.
Без морального превосходства оно просто рассыпается и превращается в "Техас должны грабить техасцы". Вот только, как известно, техасская вольница продолжалась недолго…
Конечно, я не надеюсь, что Оксана Забужко извинится перед украинцами за "хакнуть мозг" или Евгений Быстрицкий признает, что "на всякого мудреца довольно простоты" — и простое этическое чутье большинства украинцев оказалось более верным указателем, чем все умничание его слепых и высокомерных поводырей.
Мне интересно, найдут ли в себе мужество тысячи искренних и в целом умных "бойцов идеологического фронта" им. Петра Алексеевича, которым ничего не платили из партийной кассы, а просто убедили, что "или Порошенко или Путин", признать свою ошибку?Важно
Украинской интеллигенции пора вспомнить мудрые слова одного из своих лучших представителей Бориса Антоненко-Давидовича: "зло, даже под украинским национальным флагом, произнесенное на украинском языке, все же остается злом …".
Зацикленность на национальной идентичности сыграла с украинской интеллигенцией злую шутку. Оказалось, что под вышиванками может отлично прятаться моральное разложение и абсолютная беспринципность.
Время возвращать в политику мораль. Время бороться не только за свое, но и за этическое превосходство этого своего над чужим.Важно
Время возвращать на флаг моральную правду украинского дела. Но это априори невозможно, пока украинская интелегенция не признает, что в 2019 году она ошиблась.
Для этого не нужно посыпать голову пеплом или рвать на себе волосы — достаточно просто прекратить оправдывать того, кто прикрываясь патриотическими лозунгами цинично торговал Украиной.
Но пока этого не произошло, мне с украинской интеллигенцией не по пути. Потому что в моей системе ценностей свой "сукин сын" в первую очередь "сукин сын". Более того, со "своего" и спрос больший.
Перевод Фокуса.
Публикуется с согласия автора.