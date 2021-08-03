Почему "Антонов" не строит самолеты? Как в Boeing нашли точку роста украинского авиапрома

Почему Антонов не строит самолеты?

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В 2012 году Куба заказала у Антонова 13 региональных пассажирских самолетов Ан-158. Вернее, эту сделку с Кубой заключила российская государственная финансовая компания Ильюшин Финанс. У кубинцев не было денег, чтобы оплатить эти самолеты сразу. Поэтому российская компания предоставила им кредит.

Зачем нужен этот кредит? Когда Антонов выполняет определенный заказ, то ему нужны деньги. За эти деньги он строит самолет: закупает детали, компоненты, платит зарплаты рабочим.

И эти деньги ему нужно где-то достать. Да, у компании могут быть свои средства, но когда речь о десятках миллионов долларов, то без внешного финансирования не обойтись.

Это финансирование для Антонова предоставлял Ильюшин Финанс. Россияне поддерживали Антонов отнюдь не из-за альтруизма, а только потому, что около 50% себестоимости самолета составляли детали российского производства. И, поддерживая Антонов, они, в первую очередь, поддерживали себя.

И здесь очень важный момент. Безумно важный. Потому прошу прочесть следующий абзац очень внимательно.

Антонов от россиян получил то, чего он не мог получить у себя дома. По-сути, финансирование от российской стороны было для Антонова аналогом экспортного финансирования со стороны государства.

И, самое главное — наличие этого финансирования избавило компанию от головной боли, связанной с поиском денег. Причем, должником по этому финансированию была Куба и она погашала кредит, но получателем денег был Антонов.

За эти деньги Антонов успел сделать 6 самолетов, которые были переданы Кубе. Производство остальных не удалось завершить, так как в результате событий 2014 года канал поставок российских деталей был заблокирован и финансирование тоже.

После того, как Антонов оказался отрезан отрезан от российского финансирования, какие у него были альтернативы? Найти его в Украине. Сам идиотизм ситуации был в том, что в своей стране ему нужно было искать банковское финансирование, по нашим процентным ставкам, хотя от русских он его получал бесплатно.

Хотя, саму проблему можно было решить. Как?

Сделать такую же схему финансирования как у россиян и параллельно провести переговоры с кубинцами. И это должно было сделать государство на официальном уровне. Вот только никто палец о палец не ударил, чтобы решить эту проблему.

Самое забавное, что в Украине есть банк, который должен заниматься финансированием экспортных контрактов — Укрэксимбанк. Только вместо своей прямой функции финансирования таких сделок, этот банк превратился в обычный коммерческий банк. Государство настолько недееспособное, что даже не могло заставить банк выполнять эту функцию. Потому было решено в 2016 создать Экспортно-кредитное агенство, которое только в этом году начало работать.

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Подобный идиотизм возможен только в Украине. И Антонов оказался заложником этого идиотизма. А недостроенные самолеты по "кубинскому" контракту можно увидеть в одном из ангаров Антонова.

[ + – ] Недостроенные самолеты по "кубинскому" контракту можно увидеть в одном из ангаров Антонова.

Чтобы было понятнее, зайду с другой стороны. Помните, как год назад Украина покупала катера у британцев? Тогда британцы любезно предоставили нам кредит в 1,2 млрд фунтов.

Думаете этот кредит британцы дали, чтобы нам помочь? Черта с два. Этот кредит, в первую очередь, должен помочь британской компании, которая будет производит эти катера. Объясняю почему.

Представим, что этого кредита не было бы. Создание любой дорогостоящей техники — это производство с длинным циклом. Это значит, что с момента закладки первой детали до появления готового продукта может пройти год и больше.

В чем здесь трудность? Простой жизненный пример. Вы хотите продать квартиру, но перед этим вы хотите в ней сделать ремонт. Если у вас своих денег нет, то вы можете взять кредит. За кредитные деньги вы можете купить материалы, оплатить работу строителям. Плюс так же вам нужно оплачивать сам кредит. Чтобы сделать этот ремонт, вы тратите ДЕНЬГИ сейчас, а "отобьете" их лишь после продажи квартиры.

Примерно с такой же ситуацией сталкивается производитель. Тратит деньги сейчас, а получит обратно только через год или два.

Но и это не проблема. Проблема может возникнуть если у покупателя тоже нет денег. Как в данном случае с Украиной. У нас не было живых денег оплатить катера сразу.

А теперь представьте ситуацию, в которой оказался производитель. Вернемся к примеру с квартирой. Вы потратили деньги, нужно погашать кредит, а покупатель говорит: "Сделай мне рассрочку".

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И тут вы понимаете, что процесс возврата денег может расстянуться на долгие годы, пока покупатель не закроет долг перед вами. Мало того, что вы заморозили деньги на неопределенный период, так вам еще нужно погашать кредит.

Понятно, что в случае с квартирой вы не будет ждать, а быстро найдете покупателя с деньгами. А в случае с катерами, процесс поиска нового покупателя может растянутся на долгие годы.

Для таких ситуаций и существует экспортное финансирование. Оно создано для того, чтобы кредитовать покупателя без денег, который собирается купить вашу продукцию.

В этом случае, кредит берет не производитель, а покупатель продукции. Затраты по обслуживанию кредита ложатся на покупателя. В то же время, эти деньги взятые в долг сразу же идут на оплату услуг производителя. У производителя нет головных болей с поиском финансирования, нет проблем с обслуживанием кредита. Так как они ложатся на плечи покупателя.

[ + – ] Схема экспортного финансирования, которую используют для поддержки своих производителей на внешних рынках все развитые страны.

Эта гениальная схема. И ее сейчас использует Великобритания для кредитования экспортных контрактов. В США Эксимбанк так финансирует операции Боинга. В Бразилии BNDES финансирует операции Embraer. Export Development Canada операции Bombardier. Китай дает кредиты на инфраструктуру другим странам с обязательным условием, что строительством инфраструктуры будет заниматься китайский подрядчик. И по сути, это тоже самое.

В Украине же таких схем нет! В этом плане мы, как пещерные люди, которые за счет таких кредитов покупают продукцию у западных стран, но не могут осмыслить саму суть схемы и запустить ее у себя дома.

Каждый раз когда пишу про ГП "Антонов", то мне "авторитетно" заявляют, что рынок переполнен и наши самолеты никому не нужны.

Знаете, в любом бизнесе перед тем как запустить новый товар на рынок, для начала этот рынок нужно изучить.

Нужно понимать, кто твой потенциальный покупатель. Причины и мотивация, почему он будет покупать твой продукт. Потенциальный размер рынка и за счет каких факторов он будет расти. Также понимать свои конкурентов: чем твоя продукции отличается, какие у нее есть преимущества.

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Основная проблема неудач любого бизнеса в том, что решения о выводе продукта принимаются не в результате детального исследования рынка, а на основании собственных догадок и ожиданий. Да, иногда догадка может оказаться верной, но это всего лишь везение, как в лотерее.

Почему 9 из 10 стартапов умирают? Предприниматели переоценивают свой продукт, его востребованность на рынке.

Потому, чтобы уменьшить риск неудачи при запуске, и делают анализ рынка. Вы же, когда приходите к врачу, не ждете, что он из ваших слов и внешних симптомов поставит вам диагноз? Он отправит вас сдавать анализы, проходить диагностику. Только для того, чтобы минимизировать риск ошибки неправильного диагноза. По этой же причине нужно исследовать рынок.

И прежде, чем решать, нужен этот самолет или нет, нужно исследовать рынок. Не погуглить мнение нескольких блогеров, а детально изучить рынок.

Также понимаю, что этим никто не будет заниматься, поэтому за нас это сделал Боинг. Им, в отличии от нас, нужно понимать где их точки роста.

[ + – ] По прогнозам аналитиков корпорации "Боинг", с 2020- по 2039 годы рынок транспортных самолетов увеличится в полтора раза

[ + – ] Самый крупный прирост спроса на транспортные самолеты ожидается на рынке Азии.

Так вот. По их прогнозам, с 2020- по 2039 годы рынок транспортных самолетов увеличится в полтора раза. С учетом замены существующего флота и создания нового, ориентировочный спрос составит 2500 самолетов. Самый крупный прирост спроса ожидается на рынке Азии. Именно здесь будет идти основная борьба. И самое интересное, что эти рынки сейчас никому не принадлежат.

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И еще хочу обратить внимание, что функцию грузоперевозок будут выполнять пассажирские самолеты. Но вы же должны понимать, что из-за габаритов не весь груз можно запихнуть в багажное отделение пассажирского самолета.

Поэтому спрос будет и на транспортные самолеты тоже. Только в рыночной нише самолета Руслан (грузоперевозки от 80 тонн) спрос составит 450 самолетов.

В целом, если немного углубиться в изучение темы, то перспективы у украинских самолетов есть.

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