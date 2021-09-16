Недавно я высказался о том, что невозможно построить бизнес по указанию правительства. И получил несколько писем с ответами: я неправ, как раз можно, и даже нужно, и вообще — Сталина на меня нет.

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Итак, представим, что власть вызывает меня и рассказывает, какой завод и где я должен построить за свои деньги. К примеру. Но для рынка это ничего не значит: бизнес-идея, продиктованная бизнесмену не-бизнесменом, ничего не стоит. Потому что даже хорошая идея сама по себе ничего не стоит.

Единственное, что чего-то стоит в организации нового бизнеса — это его учредитель с набором необходимых свойств: IQ, EQ, сила духа, харизма. Это нельзя решить назначением на должность, присланным из Кабмина.

Из 100 стартовавших стартапов в первый год погибнет 60. Во второй — еще 25.

И так далее. И на это не могут повлиять никакие распоряжения, циркуляры и постановы уряду. Более того, если открыть неограниченное госфинансирование, то деньги сгорят без следа, а компании все равно погибнут, потому что таков закон бизнеса: здесь особенно отчетливо оформлен летальный исход всего, что хотя бы немного несовместимо с жизнью.

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Компетентность учредителя и его мозги, заточенные на бизнес — только так решается эта проблема. Другие варианты не работают. Других соотношений не существует по физике бизнеса: до единорога может дорасти одна компания из тысяч, и только благодаря таланту учредителя.

Но как насчет инвесторов? Возможно, инвестору можно скомандовать вложить деньги в разваленный коровник, сгнившую силосную башню и склад ядохимикатов, с которого в дождь жижа течет по полям, распаханным на склоне, и тогда все закрутится и пойдет как надо?

Нет, не прокатывает такое. Инвестору это не интересно. Ему вообще интересна только одна вещь — где есть страна с подходящим ему инвестиционным климатом. И все.

Зачем мне, главе инвестфонда, инвестняня с Банковой?

Мне нужно другое. Хорошая аудиторская компания для оценки проектов и дьюдилидженс. Нужен нормальный бизнес-климат. Инкубаторы нужны, акселераторы, технопарки, инновации, нацпроекты по модернизации всего, только на деле, у нас так не умеют, и что самое худшее -не научатся никогда.

Нужны университеты, ученые, лаборатории. фундаментальные исследования И вот когда в такой обстановке вырастают компании, только тогда инвестор идет смотреть и выбирать, куда вложить деньги.

Логика бизнесмена — что-то стоящее вырастает на хорошей, подготовленной почве. Но и это не все. К этой почве нужен еще ресурс — трудовой, сырьевой, научный, энергетический и т. д.

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Если совсем просто: нужен контекст. Если это вырвано из контекста, то даже говорить о таком смешно.

Инвестора нельзя принудить взять и инвестировать 1 000 долларов в одну компанию. Потому что он знает главное: даже если он инвестирует эту тысячу в 1000 компаний по 1 доллару, то через год 600 из них не будут существовать, и из своей тысячи он потеряет 600 долларов. А когда речь идет об одной компании из одной…

Впрочем, речь об этом не идет. Потому что в бизнесе, в отличие от других сфер, абсурду есть предел. Обычно — финансовый. У вас заканчиваются деньги и на этом вы перестаете вести себя как идиот.

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