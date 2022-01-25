Правила торга. Чего хочет Россия от Запада и почему с Кремлем нельзя договориться

По итогам заявлений представителей РФ и США после встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена я могу сделать несколько интересных выводов.

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Прежде всего, уже которая встреча дипломатов двух стран доказывает, что никакого комплексного соглашения на базе требований РФ быть не может, тем более, в виде формализованного договора.

И не потому, что Запад никогда не сдаст Украину, нас любит, а с нами Бог, а скорее, по трем другим причинам:

Требования РФ — это абсолютные условия, которые обычно выполняются лишь в ситуации сокрушительного военного поражения, когда победители навязывают их силой проигравшим. Очевидно, мы не в такой ситуации;

Для США выполнить эти требования — это не только подставить союзников, обрушив архитектуру безопасности, которую они выстраивали на протяжении более 70 лет, но и выстрелить себе в голову, сломав собственный идеологический и ценностный шаблон;

Любой договор, который бы закреплял сферы влияния двух сторон, невозможно гарантировать, поскольку он не может учесть все факторы, связанные с противодействием такому договору внутренних сил в странах-союзницах.

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Тем не менее, марафон встреч между США и РФ на протяжении последних 2 месяцев однозначно показывает, что страны Запада готовы к прагматичному диалогу с Москвой, понимают ценность ограниченных и ситуативных договоренностей с РФ для решения других, более приоритетных задач, и готовы к незначительным и точечным уступкам, не связанным с теми, которые касаются их жизненно-важных интересов.

Некоторые темы, по которым возможен компромисс, стороны уже подсветили публично: неразвертывание ударных систем вооружения вблизи своих границ, сокращение военных учений, нерасширение НАТО за счет Украины, подписание нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, имплементация Минских соглашений.

Другие вопросы, которые для стран Запада кажутся неприемлемыми — их собственными "красными линиями" — были специально отделены в особо резком и бескомпромиссном тоне: вступление в НАТО Финляндии и Швеции, вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, отказ от принципов и положений соглашений ОБСЕ и решений 1997 года.

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Я думаю, этим и объясняется диссонанс, который у нас возникает из-за заявлений Запада: одни кажутся мега-резкими и агрессивными, а другие — мягкими и неконфликтными.

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После встречи Лаврова-Блинкена, я убеждаюсь, что цели РФ во всем этом замесе — не получить все и сразу, заставляя Запад силой оружия выполнить то, что Кремль написал в "проекте договора о гарантиях безопасности".

В Москве прекрасно понимают, что эти требования невыполнимы сегодня и нереалистичны. Эта завышенная планка, скорее всего, имеет целью задать тон дискуссии, и дальше сторговаться на более скромных позициях.

Реальные цели России, как мне кажется, сводятся к четырем:

Вбить клин в отношения стран коллективного Запада, между США и ЕС и между странами Европы. Угроза вооруженной конфронтации с РФ заставляет разные страны Запада реагировать и взвешивать свои "за" и "против". Разумеется, у каждой страны свои интересы, определяющие степень их реакции, глубину возмущения и готовность к компромиссам. Кроме того, подобный вызов требует единства, а этого странам Евросоюза в последнее время все сложнее достигать. Максимально громко и публично форсировать дискурс о скором наступлении многополюсного мира, а значит о завершении эпохи игры по одним правилам, и начале периода, когда можно строить новые правила. Другими словами, своей эскалацией Россия доказывает реальность наступления нового миропорядка и стремится показать, что даже если договоренности не будут достигнуты, даже сами переговоры по ним уже стали возможными и не являются табу. Продемонстрировать готовность и волю применить военную силу для обозначения своих "красных линий" на фоне постепенного ослабления своего влияния и сужения собственной геополитической периферии за последние 20 лет из-за давления внешних игроков, расширения НАТО, архаизации собственной политической и социальной системы, наступления нового технологического уклада, от которого РФ отстает. Выйти на промежуточные, пусть и незначительные, договоренности с США, чтобы их затем продать внутренней аудитории и зафиксировать новый статус-кво на какое-то время, пока Россия переживает "смутное время" меж-системного перехода, и когда она окончательно определится со своей ролью в новом мировом порядке.

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В каком-то смысле, первые две задачи РФ уже выполнила. В странах Запада нет пока что согласованного плана действий на случай гипотетического российского военного вторжения, в том числе относительно нового пакета санкций. Сюда же — недавний скандал с заявлениями командующего ВМФ Германии (который считает что Путину можно верить, а Крым Украине никогда не вернут — Ред).

Переговоры РФ и США уже показали, что мир не тот, каким был 30 лет назад, и региональный порядок в Европе (и в Евразии) изменился, став более рыхлым и поддающимся давлению, которое сейчас пытается продемонстрировать Москва.

Разменной монетой во всех этих схемах — локальных, региональных и международных — выступает Украина.

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И здесь очень важно правильно оценивать ситуацию и принимать решения взвешенно и трезво. Очень важными становятся коммуникация с обществом и налаживание эффективной логистики.

Вызов 2022 года необычайно велик, но и возможности, которые открываются при должном реагировании на него не менее огромны: право определить свою качественно новую роль в системе международных отношений и сформулировать функционал на мировой арене, которого у нас никогда четко не было на протяжении всех 30 лет независимости.

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