Офшор здорового человека. Как на Сейшелах добились роста ВВП на 6,9% в год

В нашем понимании офшор это территория где налоги минимальны или вообще отсутствуют. Но оказывается даже там существует такое понятие как тень (неформальная экономика).

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Так, республика Сейшельские острова, будучи самой что ни на есть офшорной юрисдикцией, начала два года назад спокойную и дружественную к налогоплательщику политику детенизации.

Там не стали вспоминать про кассовые аппараты или объявлять охоту на плохо зарегистрированный малый бизнес, а ввели на год рассрочку по уплате налогов без штрафов, а с текущего года запускают специальный налоговый режим (пока пилотный) под весьма позитивным названием "Плати по мере заработка" (Pay As You Earn).

Бизнес, пребывающий в тени, может начать ежемесячно в авансовом режиме и без подачи отчетности уплачивать лишь 1,5% от своего предполагаемого дохода. Уплаченная сумма будет накапливаться на специальном счете налогоплательщика и подлежит зачислению в бюджет лишь в конце года после подачи годовой декларации и перерасчета по результатам перерасчета (по сути доплачиваешь разницу).

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Новый режим налогообложения охватывает структуры с годовым оборотом до 1 млн рупий (на наши, деньги около 2,1 млн грн/год).

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По мнению местных налоговиков предложенная конструкция позволит вернуть в легальную экономику более 10 тысяч микропредприятий.

Вполне логично, сначала создано доверие (уплата обязательств без штрафов, принесших, кстати, в бюджет 12,7 млн дол США), а потом предложены комфортные условия выхода из тени.

И становится более понятна динамика развития сейшельской экономики — в 2021 году + 6,9% ВВП, в 2022 году (прогноз) +7,7%.

Обидно, когда твои мечты сбываются у других!, как говорил Михаил Жванецкий.

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