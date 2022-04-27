У нас не было космодесанта. Чего не видят диванные аналитики

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Аргумент первый

Основной задачей главнокомандующего было сохранение государства Украина. Я еще раньше писал, что первичной задачей было разбить и обесточить ударную группировку под Киевом, поскольку, потеряв Киевскую область, выиграть в войне было бы очень трудно. Эта задача выполнена успешно. Давайте, может, дождемся выполнения других задач?

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Аргумент второй

На начало войны у нас не было легиона космодесанта, чтобы закрыть вопросы по всем направлениям. Там, где силы противника превосходили силы защитников даже не в разы, а на порядок, там войска РФ, конечно, имели успех. Особенно в зоне, которая недалеко от Крыма, откуда был просто шквал ракет и налетов авиации. На войне где-то можно устоять, где-то — нет. И о том, как надо было воевать под Херсоном, рассказывают люди, которые не были в штате 59 бригады и 137 батальона, которых просто разметали за часы. Ракетами, РСЗО, авиацией, стволкой. Потом — танковыми кулаками.

Вы бы, конечно, если бы держали перешеек, то удержали бы, а там, по вашему мнению, какие-то дауны были, и они просто хотели погибнуть, потому х**ово воевали. Такое ваше мнение? Или какой-то предатель просто перед несколькими БТГрами ЗСУ подошел, открыл замок на перешейке и мины с собой забрал, а они, ответственные за этот сектор, просто смотрели, потому что… да просто так, ведь никаких предпосылок к нападению не было, да? Что могло пойти не так?

Вы бы хоть узнали, сколько там людей погибло, аналитики диванные. То, что вам не рассказывают арестовичи о том, что происходило на фронте не в нашу пользу, не дает вам права судить тех, кто сделал, что мог.

Аргумент третий

Джавелины и НЛАВы хороши, но колонны РФ остановили не они, а артиллерия. У нас война арты. и мы только начинаем получать артиллерию и много чего другого, чтобы не только держаться в обороне, а уничтожать противника оптом.

Но для этого надо укомплектовать обескровленные бригады, сформировать новые (а их шесть штук сейчас формируется, вроде, может, уже больше), укомплектовать их и скоординировать. При этом не потерять то, чего добились в условиях активных боевых действий.

Плюс ко всему необходимо обучить людей пользоваться натовской техникой. Это огромный пласт работы, который не виден обывателю. Но именно это — фундамент нашей победы, и что делается, то не выносится на обсуждение в Facebook. Вы даже не представляете, сколько всего неожиданного для м**шан делается сейчас на перспективу.

Аргумент четвертый

Мы придем к победе. Шаг за шагом. Мы обрушим сотни тысяч натовских боеприпасов на позиции врага и его технику. Мы уничтожим высокоточными натовскими боеприпасами штабы управления, средства РЭБ и ПВО. Мы возьмем группировки РФ в клещи, обрубив им логистику и резервы, и будем брать их в плен тысячами. Мы будем сбивать их авиацию везде, куда дотянется наша новая ПВО. Мы устроим им ад на нашей земле.

К этому мы сейчас и идем. Шаг за шагом, делая больше, чем можем, но меньше, чем хотелось бы. И нам надо придерживаться этого плана. Всем вместе. Единой нацией без дрязг и сомнений, у которой сейчас единая цель — это победа.

Потому верим в командование, верим в союзников, верим в себя. Верим в Залужного, в ВСУ и, как бы мне это ни странно было писать, — в Зеленского. У меня к нему вагон претензий, но их я достану из своей коробки только после войны. Ну и да, чуть больше знаю, потому и пишу, что идет работа в сторону победы, и верю в победу.

И вы верьте. До самой победы. Которая не произойдет через две недели, и через два месяца. Но к которой шаг за шагом мы придем.

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