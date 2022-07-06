Еще не добили, но добьют. Как санкции влияют на работу финансового сектора агрессора

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То, что с российскими банками не все отлично, понятно и без особых аналитических знаний. Санкционное давление оказало свое дело, поэтому уже в конце 2022 года мы, вероятно, увидим первые банкротства российских банков.

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Куратор в банках: почему введение кураторов говорит о проблемах

Центробанк России должен публиковать список банков, в которые он назначает уполномоченного представителя (куратора). Впрочем, по российскому законодательству, не все банки, получающие куратора, должны стать банкротом.

Есть семь причин назначения куратора:

Кредитной организацией получен от государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ" кредит в иностранной валюте; Кредитной организацией получен от Банка России субординированный кредит в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации"; Кредитной организацией получен от ВЕБ.РФ субординированный кредит в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации"; В кредитной организацией размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Кредитной организацией получен кредит Банка России на срок свыше месяца; Банк России и государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" осуществили в отношении кредитной организации меры по предотвращению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации; Размер активов кредитной организации составляет 50 и более миллиардов рублей и (или) размер денежных средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, составляет 10 и более миллиардов рублей.

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Причины 1, 2, 3, 5 означают, что банку оказывается поддержка от государства, поэтому ЦБ РФ желает убедиться в том, что эта поддержка не будет использована не по целевому назначению. Шестая причина означает приближение банкротства. Поэтому Центробанк не разделяет, по каким причинам был назначен куратор в российские банки, и опубликовал данные, где проблемные банки перемешаны с теми, кто имеет большие масштабы деятельности или в силу определенных обстоятельств получал поддержку от государства. Соответствующий коммуникационный ход достаточно удачен, поскольку российские СМИ не обратили внимание на такой интересный список, а отделять "мух от котлет" в РФ не стали. Тем не менее, куратора получили такие банки как: Почта Банк, ВТБ Банк, Альфа-банк, Сбербанк, Росбанк, Тинькофф Банк и т.д.

Центробанк хитро не указал причины, по которым введены кураторы, и мало кто вообще обратил внимание на эту новость, хотя она говорит о проблемах банков

Пять причин банковского кризиса: что происходит в банках РФ

ЦБ РФ во время войны засекретил много макроэкономической информации, не говоря уже о ключевой статистике надзора. Впрочем, зная о причинах банковского кризиса в России, можно вычислить некоторые банки, которые могут покинуть рынок или испытывающие сложности. Да, фундаментальной причиной банковского кризиса в РФ являются санкции, но на разных этапах войны они по-разному повлияли на ее банковскую систему.

Причина 1. Ущерб от операций с неправительственными ценными бумагами. Индекс Московской биржи с 24 февраля упал с 3600 до 2200 пунктов. В течение длительного времени биржа была закрыта, а ценные бумаги имели условную ликвидность. Ряд небольших российских банков, активно торговавших акциями и негосударственными облигациями на Московской бирже, до сих пор прячут дыры в балансах, достигающие от 20 до 75% обязательств. Таких мелких банков, пострадавших от обвала фондового рынка в Москве, насчитывается до двух десятков, и почти каждый получил от ЦБ РФ куратора.

Причина 2. Трансформация процентного шока в кредитный риск. Российский рынок до сих пор не оправился от процентного шока, который ЦБ РФ устроил россиянам, резко подняв учетную ставку с 8,5% до 20%. Специфика российского рынка накануне войны с Украиной заключалась в том, что в более 40% кредитов (по объемам) кредитная ставка была привязана именно к ключевой ставке ЦБ РФ. Потому уже через месяц после роста ключевой ставки российские заемщики начали получать платежки, в которых проценты по кредитам выросли в разы. И до того, как этой проблемой начали заниматься политики, под волну дефолтов попали заемщики, которые просто не выдержали процентной нагрузки. Их "мертвые кредиты" и непогашенные облигации до сих пор остаются на банковских балансах, и под них формируются резервы.

[ + – ] Отключение от SWIFT не станет причиной дефолтов, но приведет к серьезному росту расходов банков Фото: "Газета"

Причина 3. Тотальное разрушение структуры отраслевых рынков. Снижение внутреннего спроса в РФ – это сейчас один из основных рисков, конвертируемый в кредитные риски банков. Санкции изрядно ударили по авто- и машиностроению, по авиаперевозчикам, контейнерным перевозчикам и лесозаготовкам. В черной металлургии по итогам года ожидается падение производства на 30-40%. Такие безумные темпы падения по отдельным отраслям отражаются в качестве банковских кредитных портфелей. "Отключение" целого ряда отраслей в РФ уже сказалось на кредитных портфелях Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Причина 4. Ненужная иностранная валюта. Совершенно неожиданной для банков стала проблема наплыва безналичной валюты в РФ. Уже в мае 2022 года у банков был существенный дефицит инструментов, где они могли размещать долларовые пассивы. Ряд банков ввели комиссии за ведение валютных счетов, чтобы вообще избавиться от этих пассивов. С позиции менеджмента такая ситуация оказалась рискованной. Представьте, если до войны у вас на балансе было 50% активов в инвалюте, то в мае это уже означало, что ваш банк потерял 50% бизнеса.

Причина 5. Отключение от SWIFT. Отключение российских банков от SWIFT и других платежных систем привело к уменьшению заинтересованности клиентов в продуктах этих банков и увеличению комиссий за иностранные переводы. Клиенты того же Сбера с удивлением узнали, что возможность международных переводов через интернет обеспечивалась одной из иностранных платежных систем. В один день функция международных переводов стала недоступна. Само по себе отключение от SWIFT не может являться отдельной причиной будущих дефолтов российских банков, но оно значительно увеличивает расходы банков на обеспечение обещанных клиентам сервисов.

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Понятно, что крупные госбанки в РФ будут спасать. Однако с частными банками не все так гладко, даже если у них большой масштаб работы. В Кремле решили воспользоваться банковским кризисом и добить сбежавших из страны олигархов или тех, кто публично не поддерживает кремлевский курс. Обычно, когда банк начинает тонуть, но еще имеет доступ к рынку, он пытается увеличить комиссионные доходы.

Поэтому потенциальных банкротов сразу видно по неадекватным размерам комиссий. Пока что супер-комиссиями прославились банки Тинькофф и Росбанк. Впрочем, это только верхушка айсберга. На то, что у больших российских банков не все "по плану", указывает и срочное поглощение подсанкционным ВТБ подсанкционного банка "Отрытие". Потому уже к концу года ожидаем волну дефолтов и поглощений.