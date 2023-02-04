Кто стоит за обысками и активизацией борьбы с коррупцией

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Пока на военных фронтах позиционные бои, на антикоррупционном направлении в Украине началось стратегическое наступление. Или это все же очередной маневр, призванный отвлечь и запутать противника? Причем противником в данном случае выступает украинское общество и все те, кто требует искоренения коррупции в воюющей стране.

Прежде всего впечатляет беспрецедентная активность силовиков. Обыски прошли в знаковых структурах, в частности, у руководства таможни (скоропостижно уволенного), в налоговой администрации, в миграционной полиции по подозрению в крышевании проституции, а также у ряда видных ОПЗЖшников и даже у таких доселе неприкасаемых фигур как И. Коломойский, А. Аваков, В. Столар и других. К сожалению, попало под удар и добробатовское движение, и с этим направлением предстоит разбираться очень внимательно и осторожно.

В украинских СМИ сразу появилась конспирологическая версия, что, мол, активность силовиков имеет целью отвлечение общественности от сложной ситуации на фронтах. Но это полная ерунда. Потому что отвлечь внимание украинцев от Бахмута способен только переворот в Кремле.

Убежден, что открытие второго — антикоррупцонного — фронта, как и тогда, во времена Второй мировой, опять имеет англосаксонское происхождение.

Во-первых, передовым отрядом выступило НАБУ, а мы помним, насколько серьезные надежды связывают с этой структурой в Вашингтоне. Во-вторых, обыски и выемки документов начались аккурат после посещения Киева большим и, главное, влиятельным другом Украины Борисом Джонсоном. Который вроде бы и не имел никаких других целей визита, кроме как дружески поболтать с другом Владимиром Зеленским…

Стимуляция борьбы с коррупцией и преступностью со стороны наших главных союзников абсолютно логична. Потому что в тех же Штатах процент выступающих против оказания военной помощи Украине опасно приблизился к тем, кто призывает помогать до победного конца.

Причем те, кто против, ведь не выступают прямо в поддержку недоимперии и лично Путина. Это настолько сомнительная позиция, что на нее способны только деятели, полностью потерявшие берега, вроде Виктора Орбана в Венгрии. Нет, умные наши противники говорят, что поддержку Украины надо сворачивать потому, что здесь беззастенчиво крадут деньги и материальную помощь американских и европейских налогоплательщиков!

Очевидно, что украинское руководство услышало своих основных союзников и доноров. Но остается вопрос, имеем ли мы сейчас дело с некоей компанейщиной — налетели, застращали, попрессовали, разошлись и забыли? И ни одного приговора суда по заметным фигурам с конфискацией незаконно нажитого. Такое, увы, уже случалось.

Или же эта антикоррупционная кампания станет уникальной? Потому что впервые результативной.

Одно понятно точно: имитацию не стоило и затевать. Потому что разочарование от непроизошедшего очищения власти ударит по ней куда больнее, чем если бы проблему вообще не вытягивали на всеобщее обозрение.

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