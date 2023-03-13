"Я должна была защищаться, защищать свой город и детей": история хореографа Насти

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Давно хотел вам рассказать историю Насти. Боец нашей бригады.

Авдеевка, первый день войны. Настя, учитель хип-хоп танцев, не бежит из города, а идет записываться в местное ТРО. Получает оружие и первые боевые задачи.

Когда я впервые познакомился с ней и стал пересекаться по службе, сначала не поверил и подумал, что это какая-то шутка. Рядом со мной — спецура, шахтеры, атошники, кто угодно, но не хрупкая девушка хореограф.

Но это действительно необычно, когда едешь куда-то, в полной экипировке, и по дороге можешь отвлечься и поговорить о Брейк Данс или об отдельном виде хип-хопа — паппинге (которым и я когда-то тоже немного занимался).

Конечно, с первого дня я задал ей вопрос: "Как ты сюда вообще попала?"

"А что мне еще делать? Они уничтожили все, что у меня было — мою школу танцев, которой я жила. Моя родная Авдеевка и хореографическая школа — это все, что было в моей жизни. Я должна была защищаться, защищать город и детей, которые ходили ко мне", — приблизительно таким был ответ Насти, месяцев 8 назад, когда мы познакомились.

Сейчас она продолжает службу в одной из наших рот. Хотел выставить ее фото из Авдеевки, но она была против, говорит: "Там я устала и в грязной форме". Что поделаешь — женщина остается женщиной даже в статусе бойца ВСУ.

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