Четыре президента для Украины. Как война расколола общество на группы, которые не понимают друг друга

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Четыре измерения предстоящих выборов

Во время этой войны в Украине образовалось четыре дистанции между Смертью и Жизнью.

И именно этот коридор, у кого-то узкий, а у кого-то более широкий, и будет определять будущий выбор президента.

Это раньше нас делили политтехнологи на несколько "сортов", сторонников НАТО и противников. Делили по языку, истории и даже церковной паперти.

Но сегодня все сократилось до дистанции между Жизнью и Смертью.

Самая короткая она у тех, кто на фронте. Пройти, пробежать или проползти там даже несколько десятков метров — это уже победа.

Немного больше эта дистанция у жителей востока и юга, дома которых ежедневно содрогаются от взрывов. Для них самое главное, чтобы война не приблизилась вплотную и не стерла в пыль их дома и жизни, как это уже случилось в Бахмуте или Соледаре.

Значительно длиннее эта дистанция у жителей столицы и запада страны. Многие в Киеве этой весной охотились за скидками в столичных бутиках, чтобы купить модные плавки или купальник для сентябрьского бархатного отдыха в Крыму...

Еще больше эта дистанция у беженцев, осевших в спокойных и сонливых европейских городах: далекая Родина представляется им как нечто эпическое и почти мифологизированное.

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Все эти группы будут голосовать "за свое".

Военные и члены их семей — за хоть какую-то "понятность" дальнейших перспектив. Они будут голосовать за План.

Жители юга и востока проголосуют за заморозку конфликта. Они достаточно жестко на практике ознакомились с теорией вероятности: если прилетело в десять соседних домов на твоей улице, то вероятность того, что в одиннадцатый раз прилетит в твой двор, растет с каждым днем.

Поэтому для них заморозка = Жизнь. Тем более, что никто их особо к себе и не пригласил в спокойные города на западе. И не сильно их там ждут, если они даже поедут туда без приглашения.

Относительно "безопасная" Украина будет "требовать" возвращения к границам 1991 года. Имеются в виду жители столицы и запада страны, чьи родные не на войне и чье знакомство с этой сплошной экзистенцией ограничивается мониторингом тг-канала "Николаевский Ванек". И кого пугают звуки ПВО, на которые на фронте вообще не обратили бы внимания.

А беженцы за рубежом, будут "голосовать" за войну "до конца", то есть до "полного развала РФ".

Россия навсегда останется для них триггером постравматического синдрома, механизмом возвращения в триггерную ситуацию по состоянию на 24 февраля 2022 года. Заметим, что все они тогда побежали, и делали это в состоянии ужаса и отчаяния.

Ужасная бездна войны впитала не их тела, а души. Впитала и переварила. Даже выход на границы 1991 года их не успокоит, наоборот, насторожит. Они будут ожидать повторного нападения русских, которые сделают это на внутренней энергии ресентимента.

Более того, "нераспад" РФ будет для них и удобным оправданием того, что они не возвращаются после завершения войны. Мол, распадется Россия — и мы обязательно вернемся, так, чтобы с гарантией того, что впоследствии не придется бежать снова.

Это как диаспора, которая образовалась во время существования Советского Союза. Несколько поколений диаспоры говорили: "Вот развалится Союз — и мы вернемся". Союз развалился, но они, за определенным исключением, не вернулись.

И украинец, живущий, скажем, в Барселоне, будет рассуждать, что хорошо, что он знает одновременно английский и русский, это понадобится для анкеты при трудоустройстве в колониальную администрацию, образованную на руинах российской империи.

Все четыре группы украинцев будут голосовать за ширину своего личного коридора между Жизнью и Смертью.

Военные и члены их семей — за конкретный план войны и того, кто его предложит.

Жители юга и востока — за того, кто пообещает заморозить войну.

Киевляне и жители запада страны — за выход на границы 1991 года и политика, который предложит сделать это как можно быстрее. В стиле: "Я угадаю эту мелодию с трех нот! А я с двух!".

Беженцы за рубежом — за "космическую футурологию". Это, кстати, один из аргументов, почему их не стоит допускать к голосованию. Дело в тех "забористых футурологах", которых такие избиратели поддерживают, находясь в "заграничном избирательном округе". А ведь нам потом с этими руководителями, в отличие от "европейских украинцев", жить и ощущать на своей шкуре стоимость их управленческих решений.

Важно

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Индивидуальная дистанция между Жизнью и Смертью станет непреодолимым барьером между указанными четырьмя группами.

"Езжайте и повоюйте", — будут говорить военные.

"Переселяйтесь к нам и живите здесь, а мы поедем к вам", — будут говорить жители востока и юга.

"Как можно завершить войну без выхода на границы 1991 года?", — будут писать в социальных сетях из уютных кафе жители Львова и Киева.

"Пока Россия не развалится, война должна продолжаться", — еще более радикализируют дискурс украинцы с пляжей Испании и Италии.

Думаю, в вопросах языка, веры и истории найти взаимопонимание нам было легче. Хотя и в этих вопросах не совсем-то и удалось.

В общем, это будут не выборы президента, а выборы плана завершения или продолжения войны.

Когда-то Талеб написал книгу "Рискуя собственной шкурой".

Выборы во время полномасштабной войны еще никогда не проводились. Ведь если они состоятся, то тогда возникает парадокс в виде асимметрии повседневной жизни разных групп населения.

А он, в свою очередь, требует персональной ответственности за выбор того или иного варианта и предоставления людям с другой позицией права не принимать в этом участие.

Условно говоря, все, кто проголосует за рубежом за войну "до полного развала российской империи", должны сразу вернуться в Украину и принять в этом участие. В развале.

А те, кто проголосуют за заморозку — должны, в случае проигрыша их кандидата, получить право выехать за границу.

Вот такой парадокс выборов во время войны.

Иначе такие выборы не только не приведут к появлению новой легитимности власти, но и существенно ослабят ее.

Ведь это будут выборы не за уровень налогов или пенсий, а выбор между Жизнью и Смертью.

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