Что стоит посмотреть с 53-й "Молодости": 6 новых фильмов, которые должен увидеть каждый

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Проводить каждый осенний вечер в кино — что может быть лучше? Имел такую возможность на прошлой неделе благодаря 53-му Киевскому международному кинофестивалю "Молодость". Фокус ранее опубликовал полный перечень победителей.

Посмотреть все программы фестиваля не хватало времени, поэтому пришлось выбирать самые интересные картины, исходя из собственных предпочтений. Ниже — коротко о 6 лентах, которые рекомендую посмотреть каждому.

"Все, что мы представляем как свет"

Режиссер: Паял Кападия (Индия)

В центре сюжета медсестра Прабга из Мумбаи. Ее размеренную и вполне прогнозируемую жизнь пытается пошатнуть "чужак". Однако эта женщина не готова пустить любовь в свой мир, где все давно определено. Зато соседка Прабги, молодая девушка Ану, решилась рискнуть и полностью отдаться чувствам. Смелость или страх? Чувства или холодный разум? Все или ничего.

"Одиночество"

Режиссер: Нинна Палмадоттир (Исландия)

Ощущение окончания, как у Джулиана Барнса, отложено встречей двух одиноких душ разных поколений: фермера на пенсии, у которого все в прошлом, и маленького мальчика, у которого вся жизнь впереди. Их судьбы пересекаются в этот момент, чтобы дать надежду, научить доброте и смирению. Перед нами на экране одиночество как финал и одиночество как начало.

"Необработанный бриллиант"

Режиссер: Агат Ридинже (Франция)

Это фильм, на который я попал случайно, перепутав дату показа "Все, что мы представляем как свет". Такое бывает. Решил посмотреть, раз пришел. В кадре видим 19-летнюю блогершу Лиан, деградирующую в провинциальном городке Фрежус на юге Франции, пытаясь вырваться из беспросветности благодаря единственному, что у нее есть — телесной красоте. Она идет на кастинг реалити-шоу "Остров чудес", чтобы не заканчивать жизнь самоубийством, и уверена, что все получится.

В фокусе — разрушительное влияние социальных сетей, неокрепшие умы, травмированная психика, скупое мировоззрение, поиск своего места в мире, отрицание реальности, инфляция ценностей и красота как товар.

"Сентиментальное путешествие на планету Параджанова"

Режиссер: Тарас Томенко (Украина)

Творческая команда с помощью кукол показывает трагический путь гения, ему явно не повезло родиться не в том месте и не в то время. Вместо того чтобы стать иконой эпохи, из него лепят аморального преступника и извращенца, которого власть и покалеченное коммунизмом общество гноит по тюрьмам.

В конце концов, палачи со своей системой пали, предатели и доносчики растворились в забвении, а гений возродился из их праха. В зале был аншлаг, 10 минут аплодисментов после титров. В фильме звучит фраза: "…а Украине я отомщу — любовью". Какая же красивая ирония.

"Антарктида: Дневники войны"

Режиссер: Владимир Хомко (Украина, Великобритания, Швейцария, США)

В прошлом году мы с Владимиром записывали интервью о его опыте работы в рамках 27-й антарктической экспедиции, стартовавшей всего через несколько дней после начала российского вторжения. Именно тогда он признался, что хотел бы создать документальный фильм о жизни на "белом континенте".

Для меня эта лента прежде всего о мечтах и поступках. Насколько важно иметь масштабные цели в жизни, найти в себе силы реализовывать их и постоянно двигаться вперед. Отдельный вид эстетического удовольствия — любоваться роскошными пейзажами под прекрасную музыку.

"Убой"

Режиссер: Адам Мартинец (Чехия, Словакия)

Режиссер лично приехал в Киев, чтобы презентовать свой фильм. После просмотра я даже взял слово, чтобы поблагодарить его. К сожалению, фильм не получил ни одной награды. Это грустно.

Что касается самой картины. В кадре видим, как буквально забивают поросенка. Приходит вся семья, чтобы в последний раз сделать это вместе (в ЕС приняли закон, запрещающий такую практику — ред.). Традиция уходит в прошлое, а вместе с ней семейные встречи, пересыпанные конфликтами, разговорами, смехом и слезами. Не знаю почему, но давно так не смеялся.

Напомним, 15-й Одесский международный кинофестиваль, который в этом году проходил в Киеве, также объявил победителей. Обладателем гран-при стал украинский режиссер Дмитрий Моисеев из Херсона, который представил зрителям свой фильм "Серые пчелы".