Год, который изменил войну: что было на фронте прошлой весной — и что стало сейчас

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О некоторых аспектах на фронте — не забывайте, он еще есть!

Это фото я сделал ровно 11 месяцев назад. Вышел с позиций пешком, прошел 3 километра. Потом меня встретило авто. Уже тогда дроны кружили достаточно активно, и я не хотел делать лишний движ возле наших позиций.

Потом я заехал на эту высоту, сделал фото и даже стоял там полчаса — записывал видео восхода солнца.

Проблема в том, что сегодня так просто тусить, даже в 10 километровой зоне, — уже невозможно. Насыщенность неба дронами — в десятки раз больше. Дальность полетов также выросла по сравнению с прошлым годом.

Это создает главную проблему — логистику и все что с ней связано. А обслуживание фронта, поставки необходимого бойцам на передовую — это та "кровь", которая питает их способность воевать.

Это и является кардинальным отличием фронта по сравнению с прошлой зимой — обеспечение функционирования логистических "артерий" является сегодня даже более опасным, чем нахождение на позициях.

Иногда пехота предпочитает провести больше времени в блиндажах, чем подвергать себя опасности во время передвижений.

Сейчас каждое авто, которое перемещается вблизи фронта, должно иметь качественный РЭБ. Необходимо иметь спектр анализатора, который мониторит небо. И даже это не будет гарантией безопасности. Потому что противник все чаще использует дроны на оптоволокне с дальностью полета уже 15 километров.

Поскольку дронов в небе со всех сторон становится больше, главный вызов — это их упорядочение, слаживание и организация работы, как дронов, так и РЭБа — двух антиподов. Тот, кто первый сможет качественно организовать этот процесс, тот и получит существенное преимущество и шансы выжить.

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Главное — не Мюнхен, а Покровск. Почему рассчитывать Украине сейчас стоит не на Трампа, а на ВСУ

Из хороших новостей — постоянно слышны наши самолеты в небе, чего год назад не было вообще.

Из-за присутствия самолетов и новых технологий радиоэлектронной борьбы — вражеских КАБов стало меньше, по крайней мере не сравнить с тем, что было с Авдеевкой год назад. Там иногда использовали более сотни авиационных бомб в сутки.

Как видите, линия фронта немного стабилизировалась. Еще несколько месяцев назад почти все не видели шансов выстоять Покровску. Но он до сих пор стоит. И движения фронта нет уже два месяца. По Покровскому направлению за это время даже освободили несколько населенных пунктов.

В большей степени это произошло из-за прихода командующего Драпатого, который возглавил ОСУВ "Хортица".

Но! Есть опасения и ощущение (говорю сразу — подкрепленное исключительно собственной интуицией), что противник накапливает силы и в ближайший месяц снова бросит волну в бой, чтобы захватить больше Донецкой области и войти в Днепропетровскую.

Геополитическая задача — выбить себе лучшие позиции на переговорах. И обеспечить стабильную стратегическую инициативу.

Поэтому и для нас события на фронте должны быть центральными, без отвлечений на разное, на самом деле второстепенное.

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