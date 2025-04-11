"Шахеды" устали: почему в апреле фиксируется снижение количества ударов дронами РФ

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Удары дронами за первую неделю апреля 2025…

Завершена первая неделя апреля — и по количеству применения fpv-дронов, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и дронов-камикадзе "Молния" РОВ зафиксирована тенденция, скажем так, на неожиданное сокращение применений.

Так, в течение первой недели апреля РОВ применили немногим более 3 100 fpv-дронов. При этом за тот же период марта было применено РОВ более 4,5 тысяч fpv-дронов.

В течение последних трех месяцев только и фиксировалось стабильное наращивание применения РОВ fpv-дронов, а сейчас резкий спад. И это явно не с погодными условиями связано, поскольку они мало чем отличаются день ото дня от мартовских или февральских.

Проблема может быть связана с производством, поставками и логистикой. Но точнее об этом мы сможем сказать немногим позже. Пока, факт снижения применения fpv-дронов зафиксирован.

По ББ "Ланцет" радикальных изменений не произошло, около 75 в течение недели, то есть – умеренно среднестатистический показатель.

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Дроны-камикадзе "Молния-2" за первую неделю апреля были применены в количестве около 100 единиц или вполне среднестатистический показатель.

Практически полностью исчез из применения ударный дрон "Привет-82". Не исключено, что РОВ решили от него отказаться из-за достаточно объективных причин, связанных с ТТХ, уступающими тому же "Молния-2".

Ну и наиболее всех тревожащий показатель дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". За первую неделю апреля РОВ применили 392 дрона этой комбинированной категории, что более чем в 2 раза меньше, чем было зафиксировано налетов за первую неделю марта.

По всей видимости, апрель станет менее интенсивным по количеству налетов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", нежели предыдущий месяц, что также может быть сопряжено с проблемами, вызванными поставкой комплектующих.

Пока, по первой неделе апреля, отмечается снижение количественной компоненты налетов в сравнении с мартом и даже февралем, но это не означает, что она не будет наращена в течение следующих трех недель.

Опять-таки, пока наблюдаем.

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