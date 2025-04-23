Войны с РФ было не избежать: как Путин 20 лет готовил захват Украины

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Если бы я был президентом, то Путин бы не напал на Украину (с) Трамп

Меня всегда раздражал этот тезис. Ну просто потому, что это откровенная ложь, и об этом надо говорить прямо и часто.

Потому что во время президентства Трампа (которому, кстати, РФ помогла с выборами) подготовка к войне шла полным ходом. Апофеозом этого стали учения стратегического уровня "Кавказ-2020", которые прямо называли сценарием вторжения в Украину. И это было при Трампе.

Далее будет текст Ивана Костенко о том, как РФ готовилась к вторжению.

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Итак, мне уже немного надоело, что люди начинают играть в абсолютно бесперспективную игру, пытаясь рассказать, что, если бы определенные политические события в нашей стране произошли иначе, то не было бы полномасштабной войны.

История не знает слова "если бы", но знает факты. Поэтому коротко напомню о событиях, которые происходили в России до полномасштабной войны.

С 2014 года начали формироваться бригады армейской авиации и вертолетные полки на базе бывших авиационных баз армейской авиации. Бригады ПВО были реформированы в дивизии ПВО (увеличенные).

В 2015 году Россия запустила строительство рокадного железнодорожного сообщения по линии Журавка–Боченково (Воронежская и Ростовская области). Рокада от французского rocade "объездная дорога" — железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.

Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Закончили в 2017 году, стоимость составила $80 000 000. Также командованием ВВС и ПВО переформированы обратно в армии ВВС и ПВО. Началось переформирование авиационных баз в авиационные дивизии, бригады и полки.

В 2016 году формируются отдельные ремонтно-эвакуационные полки. Также на военных аэродромах вдоль границы с Украиной начинаются восстановительные работы, которые логично заканчиваются переброской авиационного состава, который начинает привыкать к местности. Кроме того, небольшое расстояние позволяет осуществлять полеты с полной загрузкой без необходимости использовать доп.баки. Также начата работа по созданию 24 производственно-логистических комплексов (ПЛК) до 2020 года. Формируются отдельные полки, батальоны и роты многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ), оснащенных седельными тягачами. Создаются мобильные ракетные бригады ПВО с целью возможности оперативного использования их на нужном участке.

В 2017 году, по итогам учений в России, в РЖД был направлен запрос иметь до 2019 года не менее 30 000 универсальных платформ, которые смогут привлекаться "для переброски войск на стратегических направлениях" (с) — зам.министра обороны России Булгаков. По состоянию на 2017 год у РЖД было 47 700 универсальных платформ со средним сроком службы в 29 лет при нормативном сроке службы в 32 года. Темпы модернизации платформ составляли 5000 штук в год.

К 2022 году Россия была полностью готова к вторжению Фото: Facebook

2018 год.

В России формируют систему мобилизационного резерва. Работа над этой системой началась в 2015 году с отдельного приказа "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил России".

В том же году начали формироваться отдельные батальоны РЭБ. Напомню, что в тот момент у нас было все очень плохо как и с БПЛА, так и с любым видом корректируемых боеприпасов.

Также, кроме разведывательных бригад общевойсковых армий и разведывательных батальонов в составе дивизий и бригад, начали формироваться отдельные роты специального назначения (орспн) в составе общевойсковых армий.

В общем, начиная с 2018 года, количество доступной информации по состоянию дел в российской армии резко уменьшилось — и это тоже не от того, что они решили перейти на мирные рельсы.

И это я только взял то, что на поверхности, и то, что мог увидеть ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, который хоть немножко интересовался состоянием дел в российской армии, и не зацикливался на всевозможных реформах стрелкового вооружения, формы, экипировки (тот же "Ратник" изготавливается с 2014) и тому подобного.

Теперь добавляем сюда внутренние проблемы в США с БЛМ и тем же штурмом Капитолия, которые показали общий разброд во внутренней политике США, ковид и вызванный им экономический спад, выход (бегство) американских войск из Афганистана, газовая игла в Европе, проверка боеспособности российских войск в Сирии и еще множество факторов.

Полномасштабное вторжение было неизбежным. Оно могло состояться на год позже, или, наоборот — раньше, могло иметь другой стратегический замысел, но оно все равно бы состоялось. Не для того Россия вбрасывала невероятные деньги в армию, строила агентурные сети и реализовывала диверсионные мероприятия, чтобы просто так все бросить.

Не для того было положено множество сил и времени на продвижение проекта модернизации нашего флота, в результате которого еще в 2012 году наши патрульные катера остались без торпедных аппаратов. Не для того проект "Новороссия" впервые засветился на путинском собрании на озере Селигер еще в 2008 году.

Я младший сержант, и я почему-то все это знаю — потому что мне было не поф*г на то, что происходит вокруг моей страны. А ведь народу хочется только бегать с криками "нас не предупредили" и "войны бы не было". Война была бы все равно, без вариантов. Потому что подготовка к ней в России началась в сентябре 2003-го года, с острова Тузла (с).

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