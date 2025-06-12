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Мнения Российско-украинская война

В сентябре — по 200-300 дронов ежедневно: что угрожает Украине и что с новым комплексом ПВО

Украина разработала собственный комплекс ПВО, способный надежно закрыть небо над украинскими городами, уверяет политик Денис Ярославский. И надо его скорее вводить в действие, потому что осенью Россия готовит нам настоящий воздушный апокалипсис с сотнями дронов ежедневно.

Денис Ярославский
Денис Ярославский
Активист, военнослужащий
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ППО, шахед
Мобильная группа ПВО в ожидании жертвы
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Кабмин принял решение, которое открывает двери для новой формы защиты наших городов — мобильные группы ПВО из добровольцев. Люди, которые не подлежат мобилизации, смогут:

  • выявлять, сопровождать и уничтожать вражеские БПЛА;
  • использовать дроны, самолеты, личное оружие;
  • получать технику и боекомплект от ВСУ;
  • действовать собственным транспортом и с собственной техникой.

И за это предусмотрено денежное вознаграждение до 100 000 грн.

Это шанс для сотен технических специалистов, инженеров, айтишников, которые хотят защищать свои города, но не хотят идти в штурмовые бригады под командованием случайных людей. Теперь они смогут действовать легально, эффективно и на результат.

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А теперь реальность, которая нас ждет уже в сентябре:

  1. РФ готовится к производству до 700 "Шахедов" в день.
  2. Ожидаем 200-300 запусков ежесуточно по нескольким городам одновременно.
  3. Новые модификации будут летать на высотах 4+ км, классические мобильные ПВО больше не будут действовать.
  4. Единственный способ уничтожения — антидронные комплексы нового поколения. Таких соответствующего качества производят только 2 компании в Украине.
  5. Государственный заказ получила только одна. И это уже проблема.

Но есть и хорошие новости.

В ближайшее время будет представлен очень крутой комплекс, который способен реально закрыть небо над нашими городами. Главное — успеть масштабировать комплекс и подготовить экипажи, и надеемся успеем развернуть все масштабно до осеннего нашествия.

Времени мало. Против нас готовят воздушный апокалипсис. Но ответ будет. И он уже на подходе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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