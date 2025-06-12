В сентябре — по 200-300 дронов ежедневно: что угрожает Украине и что с новым комплексом ПВО

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Это важно: Теперь врагов в небе смогут уничтожать не только военные.

Кабмин принял решение, которое открывает двери для новой формы защиты наших городов — мобильные группы ПВО из добровольцев. Люди, которые не подлежат мобилизации, смогут:

выявлять, сопровождать и уничтожать вражеские БПЛА;

использовать дроны, самолеты, личное оружие;

получать технику и боекомплект от ВСУ;

действовать собственным транспортом и с собственной техникой.

И за это предусмотрено денежное вознаграждение до 100 000 грн.

Это шанс для сотен технических специалистов, инженеров, айтишников, которые хотят защищать свои города, но не хотят идти в штурмовые бригады под командованием случайных людей. Теперь они смогут действовать легально, эффективно и на результат.

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"Шахеды" нужно бить дронами, а не пулеметами: военный назвал главную проблему ПВО

А теперь реальность, которая нас ждет уже в сентябре:

РФ готовится к производству до 700 "Шахедов" в день. Ожидаем 200-300 запусков ежесуточно по нескольким городам одновременно. Новые модификации будут летать на высотах 4+ км, классические мобильные ПВО больше не будут действовать. Единственный способ уничтожения — антидронные комплексы нового поколения. Таких соответствующего качества производят только 2 компании в Украине. Государственный заказ получила только одна. И это уже проблема.

Но есть и хорошие новости.

В ближайшее время будет представлен очень крутой комплекс, который способен реально закрыть небо над нашими городами. Главное — успеть масштабировать комплекс и подготовить экипажи, и надеемся успеем развернуть все масштабно до осеннего нашествия.

Времени мало. Против нас готовят воздушный апокалипсис. Но ответ будет. И он уже на подходе.

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