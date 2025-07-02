Не станет доводить до крайности: в чем заключается украинская загадка Путина

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Часто встречаю в чатике неправильное понимание сути Путина.

— Он сожжет все ресурсы России в войне с Украиной. Будет воевать до последнего русского!

— Почему?

— Потому что он кровавый маньяк!

Путин, конечно, маньяк. И довольно кровавый. Но не в том смысле.

Людей нужно понимать. Ровно так же неправильная оценка Трампа одних привела к мысли, что он завалит нас оружием, согнув Путина в дугу, а других — что он путинский шпион, который продаст нас с потрохами. И то и другое — чепуха, надеюсь, уже ставшая всем понятной. Мое же понимание Трампа за последние годы особо не изменилось, и поэтому прогнозы оказались верны.

Давайте вкратце опишу свое понимание Путина.

Путин — человек с нулевой эмпатией. Такие могут отрезать голову котенку просто, чтобы посмотреть, а что из этого получится. И при этом не испытают ни отвращения, ни удовольствия.

Могут резать, могут не резать. Им поф*г, моральных и эмоциональных ограничений нет.

Путин в этом плане — рациональное чудовище, которое без малейших угрызений чего бы то ни было отдает приказы, забирающие жизни. К смерти других людей он абсолютно равнодушен (в отличие от своей).

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И при этом он — не отчаянный кавалерист. Он не бросается в бездумные авантюры, он проводит ограниченные спецоперации. Увидел, что можно что-то легко и бесцеремонно хапнуть — хапнул. Но осторожно, без "олл-инов". Только если есть высокий шанс на успех.

Это ползучее зло. Зло, пускающее метастазы, а не измазанный в крови е…анат, бегающий с топором и криками по психбольнице.

А вот с "украинской спецоперацией" вышла промашка.

Оценка легкости добычи стала ошибкой Путина из-за его сверхизоляции во время пандемии, во время которой он кардинально упоролся. В плюс к этому пошли ложные доклады полуразложившейся и проворовавшейся силовой вертикали, мол, мы эту Украину жахнем за недельку. Народ встретит с цветами, армия сложит оружие, Зеленский в женском платье сбежит за границу.

Реальность оказалась другой. Но назад Путин решил не сдавать (было бы позорно отказаться от своих целей так быстро), и спецоперация с, казалось бы, легким призом превратилась в полноценную войну с тяжелыми потерями.

Так вот. Я считаю, что Путин уже давно вышел из состояния крайней упоротости. Это не сделало его полностью адекватным, но перед нами — уже не тот шиз*к, который лепил кринжовую ахинею "украинские военные, берите власть в свои руки!"

А умеренно упоротый Путин мыслит рационально. Белиберда про печенегов и половцев, остающаяся в голове и на языке, этому никак не мешает.

В таком состоянии сознания, по моим представлениям, Путин должен контролировать, когда у России закончится жировая прослойка и она начнет пожирать саму себя. И второй вариант ему не подходит.

Поэтому я раз за разом и пишу, что Путин дернет стоп-кран, не доведя ситуацию до "точки П".

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