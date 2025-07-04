Зенитные пушки КС-19 против "шахедов": как старое оружие можно приспособить для защиты городов Украины

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Открываем ночь идиотских идей. Все равно под эту какофонию хрен поспишь.

Итак, на фото — зенитная пушка КС-19.

Калибр — 100 мм. Верхняя граница зоны поражения — до 15 км. Радиус поражения — до 21 км. Скорость полета снаряда — 900 м/с. Масса снаряда — 15 кг.

Скорострельность — 14–15 выстрелов в минуту.

Номенклатура боеприпасов — море. Включая бронебойные, бронебойно-трассирующие и осколочно-фугасные. Есть радиовзрыватели, то есть конкретно в цель попадать не обязательно.

Начали производиться после Второй мировой. Взяты на вооружение в 1948 году. Наклепали их немеряно. Более 10 тысяч единиц. Не только в СА, но еще и в страны Варшавского договора поставляли.

Я, конечно, многого могу не знать, но неужели хотя бы 5–6 таких пушек не найдется, чтобы в том же Киеве поставить?

Приспособить к ним ИИ, они эти "мопеды" пачками сносить будут одним снарядом. И крылатые ракеты при определенном раскладе, кстати, тоже.

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