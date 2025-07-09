Путин хочет обмена территориями: почему войска РФ расширяют вторжение в Украину

Related video

Оккупанты пытаются расширить театр боевых действий за счет новых территорий Украины.

По информации Генштаба ВСУ, на фронте в течение 5 июля произошло 170 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении. Примечательно, что 4 июля на фронте произошло 136 боевых столкновений, из них 42 — на Покровском направлении.

По моему мнению, стоит ожидать расширения театра боевых действий за счет новых территорий. В первую очередь это будет происходить в Сумской и Харьковской областях, также будет попытка врага прорваться на территорию Днепропетровской области.

Возможность масштабирования театра боевых действий будет использована российской стороной как военно-политическое давление на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончанию войны в Украине. Это то, что стоит ожидать не только на летний период, но и на осенний.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа показал, что глава Кремля дает четко понять, что не собирается менять характер боевых действий до момента хотя бы выполнения промежуточных этапов так называемой СВО. Несмотря на колоссальные потери в живой силе, российские оккупационные войска не оставляют попыток продвижения в направлении Покровска и выхода на административные границы Донецкой области.

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под непосредственный контроль локации Сил обороны Украины на Покровском направлении. После установления контроля над трассами Покровск–Константиновка, Покровск–Межевая основная задача оккупантов — продвижение по флангам с целью создания оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Продвижение в направлении Малиновки и дальше открывает россиянам путь на другой фланг городов Мирноград и Покровск через поселок Новоэкономическое.

Оккупанты прекрасно понимают, что возможность штурмовать непосредственно Покровск–Мирноград лобовыми атаками практически сведена к нулю. Там эшелонированная оборона, плюс — городская застройка и наличие весьма серьезной промзоны. Все это, соответственно, приведет к увеличению потерь российских оккупантов.

Я напомню, во время боев за Бахмут потери оккупантов составили около 60 тысяч личного состава. Аналогичная ситуация была и во время боев за Курахово. Там потери оккупантов составили, по разным оценкам, до 30 тысяч личного состава. С учетом этих огромных потерь и невозможности их компенсации, сейчас Российская Федерация делает все возможное, чтобы минимизировать подобный негативный сценарий на Покровском направлении. Но, как видим, очень неудачно.

Покровск — это последняя агломерация на пути к административной границе с Донецкой областью. Также из Покровска можно повернуть на север для окружения Краматорска и на юг для дальнейшего продвижения вдоль границы до Запорожской области.

В течение последних дней российские вооруженные формирования активизировали попытки прорыва украинской обороны на подступах к административной границе Днепропетровской области.

Основные попытки прорыва сосредоточены на Новопавловском направлении — именно через него противник продвигается из Донецкой области к границам Днепропетровщины. Российские войска действуют в малых штурмовых группах с поддержкой бронетехники, мотоциклов, авиаударов КАБами и дронов, включая тактические FPV-дроны. По оценкам DeepState и других OSINT-аналитиков, россияне подошли к административной границе области на расстояние от 2 км в начале июня до менее 100 метров в конце — однако факт выхода на территорию Днепропетровщины официально не подтвержден.

Важно

Силы обороны смогли выбить ВС РФ с нескольких позиций на границе с Днепропетровской областью

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне пытались прорваться к админграницам Днепропетровщины, но неудачно. Враг имеет целью выход на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей — для достижения, в том числе, демонстрационных и пропагандистских целей. На прошлой неделе отдельные штурмовые группы россиян приближались к админгранице с Днепропетровщиной, но были разбиты и отброшены назад.

Отмечу, что в случае, если россиянам удастся перехватить тактическую инициативу и продвинуться к границам с Днепропетровской областью, то во время переговорного процесса это будет использовано как элемент военного давления не только на Украину, но и Соединенные Штаты.

Объясню, почему я не случайно делаю упор, что будет масштабирование театра боевых действий за счет новых территорий. Оккупантам в Донецкой области надо будет взять штурмом Славянско-Краматорскую агломерацию, это четыре крупных промышленных города: Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Следует напомнить, что Бахмут, который гораздо меньше по размеру, противник штурмовал 9 месяцев, понеся колоссальные потери. А здесь речь идет о штурме агломерации четырех городов с плотной городской застройкой, огромной промзоной и нашими подготовленными оборонительными позициями. Понимая, что эти города оккупанты могут штурмовать не один год, российский диктатор может использовать как рычаги давления — возможность захвата определенных территорий Сумской, Харьковской областей и возможный прорыв на Днепровщину с целью так называемого обмена.

Таким образом захватчик дает понять, что может прекратить наступление на Сумщине или Харьковщине, а Силы обороны Украины выходят из контролируемых территорий Донецкой области. И такой сценарий не стоит исключать.

Сейчас российские захватчики не достигли тактических результатов в Харьковской и Сумской областях. Намерение Путина создать так называемую "буферную зону" потерпело поражение. Темпы наступления оккупационной армии существенно отличаются от ожиданий Кремля. По замыслу российского диктатора, глубина продвижения российских войск в Сумской и Харьковской областях должна была бы составлять до 20 км, но им удалось продвинуться максимум на 6 км.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают свое присутствие на части территории Курской области РФ. Для попытки их вытеснения, по данным Общественной Инициативы "Правое дело", в район села Гуево на Курщине, которое находится недалеко от границы с Украиной, переброшены дополнительные подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

Это свидетельствует о том, что оперативных резервов российских войск из числа оперативно-тактических группировок "Брянск" и "Белгород" (а их общее количество — около 100 тыс. человек) уже не хватает для попыток сдержать украинское продвижение на территории Курской, Брянской и Белгородской областей.

Кроме этого, по данным ГИ "Правое Дело", в район села Гоголевка на Курщине передислоцированы дополнительные подразделения 137-го полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск РФ. Эта дивизия считается одной из самых боеспособных.

Информация о передислокации оперативных резервов российской армии из тыловых районов РФ в Курскую область опровергает заявления Путина о полном контроле ситуации на территории Курщины и прорыве и расширении плацдарма в украинских Сумской и Харьковской областях.

Как видим, ситуация прямо противоположная. Более того, по сообщениям Генштаба ВСУ, за последние сутки на территории Курской области в зоне присутствия Сил обороны Украины произошло более трех десятков боевых столкновений. Это свидетельствует о том, что российские оккупанты пытаются выполнить поставленные задачи по вытеснению Сил обороны Украины, но, как видим, тщетно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно