"Гепарды", самолеты, перехватчики: как защитить украинское небо от стай "шахедов"

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ЧЕМ БУДЕМ СБИВАТЬ РАСТУЩИЕ "ШАХЕДНЫЕ СТАИ"?

Интересно анализировать статистику сбития вражеских средств воздушных атак. Например, свежую, от ночи на 10.07.2025 г.

Сбито 8 из 8 баллистических ракет "Искандер-М" и 6 из 6 крылатых ракет Х-101. То есть, если не экономить ракеты для западных комплексов ПВО-ПРО, то процент сбития становится отличным. То, что зенитные ракеты не экономили (в расчете, что Д. Трамп разблокировал поставки), киевляне слышали очень хорошо. Бойцам ПВО-ПРО — почтение и уважение!

Из 4 вражеских ракет ЗРК С-300 ни одной не сбито. И это тоже понятно: такими ракетами враг бьет по прифронтовым городам, а там их сбивать просто нечем.

Наиболее интересная ситуация с беспилотниками: сбито 164 из запущенных 397 (половина из них "шахеды"). А еще 204 беспилотника подавлены РЭБ.

То есть большая часть из так или иначе нейтрализованных беспилотников — на счету РЭБа. Каким образом это удается? Если какой-то спортивный самолет с мощной РЭБ-установкой подлетает вплотную к "шахеду", то он может вывести из строя его систему управления (хотя враг эти системы постоянно модернизирует). Да, подобные самолеты начали попадать в Украину, но пока в количествах, на мой взгляд, недостаточных для приведенных показателей.

При этом цифру "локационно потерянные/подавленные РЭБ" почти невозможно подтвердить — ну, "шахед" потерял управление и улетел куда-то куда глаза глядят, как это проверить? Поэтому подобные цифры вызывают, скажем так, вопросы.

Наши мобильные противошахедные группы, вооруженные пулеметами, теряют свою эффективность. Они способны эффективно поражать цели на высоте до 1 км, а "шахеды" сейчас летают значительно выше. Поэтому эти пулеметные группы сбивают "шахеды" уже тогда, когда те падают на наш объект. Даже если попасть, то обломки объект все равно повредят.

Поэтому постепенно мобильные группы превращаются в стационарные по защите важных объектов инфраструктуры, например, энергетических. И это рационально.

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РЭБ для Киева не подходит: что нужно большим городам вместо глушения "шахедов"

Наиболее эффективными против вражеских беспилотников были и остаются системы типа "Гепард" и подобные вроде "Скайнекс". Но их имеющееся количество абсолютно недостаточно, чтобы надежно прикрыть даже столицу, о всей Украине нечего и мечтать.

Поэтому перспективный путь — срочное создание малой истребительной авиации, специализированной именно на вражеских беспилотниках. Такие работы начаты, но все идет слишком медленно (имеем хронические недостатки управления процессом). Здесь мы отстаем от врага, который постоянно и довольно быстро наращивает количество своих воздушных средств поражения.

Второе направление — массовый выпуск дронов-перехватчиков. Опять-таки, работы вместе со специалистами западных стран ведутся. Но о массовом серийном производстве речь пока не идет.

Пока не решена в полном объеме принципиальная проблема. Сегодня дрон-перехватчик — это конструкция с электродвигателями, способная двигаться довольно быстро. Такой перехватчик догоняет "шахед", попадает в него, и оба разрушаются. То есть дорогостоящие двигатели, аккумуляторы и система управления перехватчика являются одноразовыми и после использования теряются. А такой перехватчик стоит, конечно, меньше, чем зенитная ракета, но больше "шахеда", который он сбивает. То есть дрон-перехватчик должен стать многоразовым и после выполнения задания медленно возвращаться на точку старта.

Подобные опытные образцы существуют. Но дешевого и технологичного серийного образца пока нет.

"Шахедные" массированные атаки — это тот фактор войны, который постепенно становится одним из решающих. Уже звучат мысли, что не российские ракеты, а именно беспилотники потенциально способны разрушить наши города, наш тыл, и сделать сопротивление агрессии невозможным.

А у нас сейчас главная тема — возможная смена Кабмина. Но в первую очередь — замена послов, а не руководителей нашего ВПК. Неужели в дипломатической сфере все еще хуже, чем в оборонке?

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