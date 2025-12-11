Самый сложный бюджет военного времени: плюсы и минусы документа, который удалось принять с таким трудом

На прошлой неделе Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2026 год.

Это был один из самых сложных бюджетных процессов времен полномасштабной войны.

Во-первых, мы принимали главный финансовый документ страны в условиях, когда до сих пор остается большой не гарантированный международной помощью разрыв финансирования. В отличие от 2024 года, в который мы входили с политической гарантией о начале самой масштабной в истории ЕС программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро, и бюджета нынешнего, 2025 года, получившего дополнительный ресурс за счет согласованной в прошлом году программы ERA Loan от G7. Сейчас должны опираться на политическую декларацию Европейского Совета от 23 октября, которая, впрочем, требует уточнения механизма финансирования, согласия по которому по состоянию на конец первой декады декабря еще нет.

Во-вторых, должны констатировать изменение политики ключевого заокеанского союзника Украины, который уже не будет брать на себя ту роль в помощи Украине, которую он играл в предыдущие годы.

В-третьих, в отличие от предыдущих лет, на бюджетный процесс наложились переговоры и согласование ключевых параметров новой программы сотрудничества с МВФ. По сути, бюджет-2026 должен был стать "нулевым маяком", который вместе с некоторыми другими вопросами должен был отвечать определенным требованиям и политикам этой организации и стать первым шагом к положительному решению Совета директоров МВФ о начале нового четырехлетнего цикла сотрудничества.

Между тем война продолжается, ежедневно нанося все новые и новые разрушения. Экономика замедляется, и это не может не сказаться на возможностях следующего бюджета.

Такие жесткие рамки накладывали на нас определенные ограничения, которые не могли не отразиться на содержании ключевого финансового документа страны на 2026 год.

Коротко остановлюсь на его ключевых параметрах

Доходы должны составить 2 904,6 млрд грн (в т. ч. по общему фонду — 2 610,9 млрд грн, по специальному фонду — 293,7 млрд грн), что на 402 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом. Основную долю доходов ожидается получить благодаря "импортному" НДС (683,6 млрд грн), НДФЛ и военному сбору (560,3 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров и услуг (393,4 млрд грн), налогу на прибыль предприятий (325,3 млрд грн) и акцизному налогу (328,8 млрд грн).

Расходы и предоставление кредитов из государственного бюджета составят 4 824,1 млрд грн (по общему фонду — 4 402,3 млрд грн, по специальному фонду — 421,8 млрд грн), что на 121,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Безусловным приоритетом №1 для финансирования будет оставаться сектор обороны и безопасности, на который будет направлено 2 807,1 млрд грн или 27,2% ВВП. В частности, 1 272,9 млрд грн пойдет на оплату труда с начислениями, 709,8 млрд грн — на вооружение и военную технику.

На социальную защиту выделяется 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн по сравнению с 2025 годом), в том числе 251,3 млрд грн (+14,4 млрд грн) — на трансферт Пенсионному фонду; 133,5 млрд грн (+3,8 млрд грн) — на социальные выплаты уязвимым категориям граждан.

На сферу образования предлагается направить 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн по сравнению с 2025 годом), в частности 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн), которые учитывают повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года; 14,4 млрд грн — на бесплатное школьное питание; 17 млрд грн — на обустройство пищеблоков и укрытий, приобретение автобусов и другие инвестиционные цели; 6,6 млрд грн — на повышение в два раза академических стипендий начала следующего учебного года.

На сферу здравоохранения будет направлено 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн по сравнению с 2025 годом), в том числе 191,6 млрд грн — по программе государственных медицинских гарантий.

На поддержку ВПЛ выделяется 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн по сравнению с 2025 годом), которые пойдут, в частности, на: помощь на проживание (39,6 млрд грн), жилье для ВПЛ с временно оккупированных территорий (14 млрд грн, новая программа); покрытие первого взноса и процентов за первый год по программе "єОселя" (4,4 млрд грн); компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення" (4 млрд грн); социальные услуги для ВПЛ (2,4 млрд грн); компенсацию за энергоносители (электроэнергия, твердое топливо, 1,8 млрд грн); ремонтно-строительные работы фондов жилья временного проживания (1,5 млрд грн) и т.д.

На поддержку экономики направят 51,8 млрд грн, в том числе: 18,0 млрд грн — в Фонд развития предпринимательства на "Доступные кредиты 5-7-9 %"; 17,1 млрд грн — на программу "єОселя"; 7,4 млрд грн — в Фонд инноваций и т.д.

Трансферты местным бюджетам должны составить 283,9 млрд грн, а именно: 167,8 млрд грн — на оплату труда педагогических работников школ (в частности дополнительный ресурс на повышение престижности — 59,9 млрд грн); 30,4 млрд грн — дополнительная дотация органам местного самоуправления; 30,8 млрд грн — базовая дотация и т. п.

Как и в предыдущие годы, активно включился в процесс внесения изменений и предложений в проект бюджета, поданного Правительством.

Из того, что удалось, какие позиции отстояли или включили в принятый бюджет, отмечу следующее:

Безусловно, это повышение оплаты труда учителей. Предлагал больше и быстрее, однако то, что несмотря на значительное сопротивление в конце концов удалось сдвинуться с мертвого места в части реализации принятого еще 8 лет назад Закона об образовании, в частности статьи 61 — однозначно позитив. Дополнительное финансирование позволит увеличить выплаты не только учителям, а по всей системе образования, а том числе педагогическим работникам вузов. Теперь надо проконтролировать, чтобы предусмотренное финансирование вовремя дошло до наших педагогов. Сохранение за местными бюджетами 4% НДФЛ. Казалось бы — немного, но об этом очень просили громады. Дополнительные средства на жилье для ВПЛ. Страхование военных рисков и гуманитарное разминирование — средств, конечно, нужно больше, если мы хотим, чтобы процесс освобождения Украины от взрывоопасных предметов ускорился, а бизнесы получили возможности частично компенсировать возможные потери своих активов из-за продолжающейся войны. Поэтому при пересмотре бюджета буду предлагать увеличение финансирования этих статей. Обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования — очень актуальный вопрос, особенно для прифронтовых территорий.

Еще ряд предложений был учтен — может и не в том объеме, но каждая добавленная гривна однозначно идет в плюс.

Осталось и несколько разочарований, которыми также хочу поделиться.

Первое — это принятые размеры прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсии.

В очередной раз не решились начать наконец борьбу с бедностью, не рискнули двигаться путем приведения социальных стандартов к их фактическому размеру. Если бы мои предложения о поэтапной ликвидации разрыва между бюджетным и реальным прожиточным минимумом были реализованы — это был бы огромный ресурс, который пошел бы впоследствии в национальную экономику и поддержал ее на несколько порядков больше, чем, например, кэшбек.

Второе — отказ от более амбициозных задач в части увеличения поступлений от детенизации. Закладывать ресурс меньше, чем было получено в результате детенизации в предыдущие годы, особенно в условиях, когда МВФ настаивает на активизации борьбы с тенью — плохой сигнал, в том числе и тем, кто продолжает работать "в серую" или "в черную". Годовые потери бюджета от тени, по моим оценкам, в 2026 году составят 1 трлн грн. Возврат хотя бы четвертой части этих средств (что считаю вполне реальным) позволил бы уже в следующем году установить значительно более высокие социальные стандарты, обеспечить более солидный рост пенсий, зарплат педагогов, медиков, социальных работников, больше ресурса выделить на поддержку ветеранов, ВПЛ, прифронтовых территорий.

Третье — так и не состоялся обещанный главой Правительства аудит всех государственных (в том числе и поддерживаемых средствами бюджета) программ на предмет их эффективности, результативности и приоритетности в рамках ограниченных бюджетных возможностей, результаты которого мы должны были увидеть в правительственном проекте. Бюджетом-2026 мы продолжили многолетнюю системную ошибку — выделять по традиции средства на программы, которые финансируются годами и десятилетиями, к которым все "привыкли", без учета того, а какую отдачу для государства, экономики, социальной сферы они давали раньше или дают сейчас. Даже невооруженным глазом видно, что в бюджете присутствуют такие расходы, средства из которых можно было снять и перенаправить на куда более востребованные и эффективные статьи (например, те же программы "Доступные кредиты 5-7-9%" или "єОселя").

В таких условиях принимать окончательное решение по бюджету-2026 было достаточно сложно.

Однако входить в Новый год при отсутствии главного финансового документа страны, когда в подвешенном состоянии окажутся одновременно и новая четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ (а одновременно и вся заточенная под нее рамка международной помощи Украины), и все внутренние расходы — и милитарные, и социальные (в таком случае работает правило ежемесячного финансирования в размере 1/12 от годовых расходов предыдущего года, а они на 121,2 млрд грн меньше, чем в принятом бюджете) было бы крайне безответственно.

А относительно упомянутых недостатков — Правительство будет иметь возможность их исправления во время следующей корректировки бюджета.

