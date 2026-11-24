Украина впервые на президентском уровне признала нанесение удара по российским кораблям в Средиземном море. Предыдущие инциденты у берегов Ливии — газовоз "Arctic Metagaz", танкеры — украинская сторона оставила без комментариев. На этот раз есть название корабля, количество дронов и видео.

Стоит уточнить один момент: "у берегов Ливии" на самом деле означает причал военно-морской базы в Бенгази, на территории, контролируемой генералом Хафтаром.

Я вижу три причины, по которым мы признали поражение.

Первое — тип цели. Танкер — это гражданское судно, экология и жалобы в Международную морскую организацию. Корвет — боевой корабль агрессора, то есть законная цель. Удар по нему можно считать безопасным.

Видео дня

Во-вторых, спорить уже не было смысла. Правительство Бенгази само сообщило о нападении дронов, ливийские военные общались с AP, появилось видео с вертолета. Когда молчание ничего не скрывает, лучше самому определить, как подать событие. Классика.

Третье — адресат. Тобрук и Бенгази стали для России заменой Тартусу, где ее позиции после падения Асада пошатнулись, и поставки туда идут из Балтики через Гибралтар. Фраза "продолжаем операции в опреденнных акваториях" обращена ко всем, кто принимает российские корабли.

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"Образцовая операция": Зеленский подтвердил удар дронами по корвету "Меркурий" возле Ливии (видео)

Теперь о том контексте, который уже пытаются навязать. Бенгази заявляет, что Ливия не является стороной войны, а российский посол обвиняет Киев в втягивании в конфликт третьих стран. Но война в Ливии продолжается с 2011 года. Там уже воевали Турция, ОАЭ, Египет, тот самый "Вагнер". Украина не открыла новый фронт, а пришла за теми, кто уже давно там окопался.

Несколько слов о "покровителях Хафтара". Интересы Египта и ОАЭ совпадают в Ливии, но расходятся в Сомали и Судане. В Судане Каир поддерживает армию, а Россия годами работала с ее противниками. Теперь Россия закрепляется еще и на западной границе Египта. Для Каира это вопрос опасного окружения, а не солидарности с Хафтаром. Египет закупает больше зерна в России, но украинская пшеница для него — существенный противовес, который не позволяет полностью зависеть от Москвы: более четверти импорта поступает из Украины.

В свое время мы уже обсуждали с египтянами цели Украины в Африке. Услышав от нас "мы пришли за русскими", они остались довольны. Эта формула работает, потому что цель ограничена: Украина не стремится к постоянному присутствию или влиянию. Россия приходит, чтобы остаться. Мы приходим за ней.

Реакция пока показательна. Бенгази заговорил о нарушении суверенитета и обратился в Совбез ООН. Триполи дистанцировался: выразил обеспокоенность вовлечением ливийских портов в чужие конфликты и в то же время упрекнул Бенгази в том, что суверенитет страны стал заложником раскола. Москва угрожает "ответом". Каир и Абу-Даби молчат. Защищать российский корвет никто не поспешил.

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