"За личное мужество". Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу "Правого сектора"

Будущий Герой Украины ушел на фронт в 2014 году и стал самым молодым командиром штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу Правого сектора Дмитрию Коцюбайло. За личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности ему был вручен орден "Золотая Звезда". Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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Вручение прошло 1 декабря в Верховной Раде, где президент выступил с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины и вручил государственные награды.

[ + – ] Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи ушел на фронт в 2014 году

Что известно о Дмитрие Коцюбайло?

Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи ушел на фронт в 2014 году в самом начале российско–украинской войны и стал самым молодым командиром штурмовой роты ДУК "Правый сектор". Ради этого он бросил обучение в художественной академии. В 2014 в Песках Донецкой области был тяжело ранен взрывом танкового снаряда. В течение трех месяцев находился на реабилитации в больнице, после чего вернулся на фронт. Участвовал в операциях по освобождению населенных пунктов Карловка, Пески, Авдеевка, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой.

"Трудно подобрать нужные слова, чтобы выразить свою благодарность всем людям, которые годами прилагали все усилия, чтобы сегодняшний день состоялся. Я благодарю вас за поддержку и веру", — написал Дмитрий в Facebook.

В связи с награждением командира "Правого сектора" вспоминают не только его боевой путь, но и некоторые высказывания в СМИ. Весной в американской The New York Times вышла статья под названием "Угроза со стороны российского государства: украинцы встревожены приближением войск" — о событиях на Донбассе. В публикации, в частности, упоминалось подразделение, которым руководил Коцюбайло — отдельная штурмовая рота стояла тогда в Авдеевке, недалеко от Донецка.

Рассказывая о буднях побратимов, Дмитрий Коцюбайло сообщил журналистам, что при штабе якобы живет ручной волк, которого бойцы кормят костями русскоязычных детей. Шутка вызвала неоднозначную реакцию. На вопрос журналистов о том, как, по его мнению, события будут развиваться дальше, Коцюбайло ответил уже серьезно: "Полномасштабная война".

[ + – ] Дмитрий Коцюбайло пошутил, что ручного волка бойцы ПС кормят "костями русскоязычных детей" Фото: 7dniv.info

Напомним, что в августе президент Владимир Зеленский вручил государственные награды двум добровольцам, которые погибли на Донбассе. Званием "Герой Украины" и орденом "Золотая Звезда" посмертно награждены боец добровольческого корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко и солдат Виктор Гурняк.

Также президентом был передан орден Героя Украины отцу музыканта Андрея Кузьменко.Виктор Кузьменко поблагодарил Владимира Зеленского за особое внимание к памяти его сына.